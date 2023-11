Civitanova, carenza di figure specializzate: attivati due sportelli gratuiti per orientare e formare giovani

Insieme agli sportelli prenderà il via anche il Corso di formazione in Management dei sistemi turistici: dalla gestione dell'impresa turistica al marketing territoriale

CIVITANOVA – Orientare i giovani nel percorso formativo e nel mondo del lavoro attraverso degli sportelli, sia telematici che fisici, completamenti gratuiti, anche per fare fronte alla carenza di figure specializzate in alcuni settori. L’iniziativa è stata lanciata dal Polo Unitelma Sapienza Città del Sapere, dalla Cooperativa Mare Dentro, dalla Project Fin in collaborazione con l’amministrazione comunale di Civitanova ed è stata presentata questa mattina a Palazzo Sforza.

Due gli sportelli attivati nella palazzina studenti Anziani, sede del Polo Unitelma Sapienza Città del Sapere, a cui tutti possono accedere attraverso appuntamento telefonico al numero 0733/524929: lo sportello di orientamento Giovanile che si occupa di supportare i giovani nella scelta dei corsi di laurea, dottorati, scuole di specializzazione e master; e l’altro dedicato all’imprenditoria Giovanile per guidare tutti coloro che vogliono realizzare i propri sogni imprenditoriali.

«Nostro obiettivo – ha detto il prof. Vincenzo Salzano del Polo Unitelma Sapienza Città del Sapere – è quello di intercettare i tanti giovani lontani dalle esigenze del mondo del lavoro e guidarli verso una scelta consapevole, ma anche di ricollocare persone di una certa età nel mondo del lavoro. Sono cittadini che vanno formati e guidati». Quanto agli aspiranti imprenditori saranno guidati dalla Project Fin. «Un’azienda – ha spiegato la referente Roberta Crocetti – che si occupa di progettazione di progetti e finanza agevolata. Seguiamo tutta la fase, dall’idea alla realizzazione del progetto. Copriamo tutte le categorie, dal settore del commercio all’agricoltura fino all’industria e al mondo di servizi”.

«Un’iniziativa molto importante per la nostra città – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Siamo di fronte a una carenza di figure specializzate nel nostro territorio ed è quindi necessario orientare e formare i nostri giovani per poter far fronte alle richieste che ci arrivano dal mondo del lavoro. Ben vengano queste iniziative, quindi, che prendono per mano i nostri giovani e li aiutano a scegliere il miglior futuro possibile anche in base alle loro capacità».

