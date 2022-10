Ponte ciclopedonale tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio, Borroni: «Entro dicembre al via i lavori»

CIVITANOVA – «Grazie alla Giunta di centrodestra, guidata dal Presidente Francesco Acquaroli, Civitanova Marche vede rafforzato il suo ruolo all’interno della Regione e della Provincia di Macerata, con tanti progetti pronti a partire, come mai si erano visti negli anni scorsi». Questo il commento del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Pierpaolo Borroni, componente della III Commissione permanente, in merito alle tante progettualità in corso d’opera a Civitanova Marche.

«Entro dicembre, a seguito della ratifica del Consiglio comunale di Civitanova, partiranno i lavori per l’importante realizzazione del ponte ciclopedonale di collegamento tra Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio sulla foce del Fiume Chienti. Come si sa, l’opera rientra nel progetto nazionale di completamento della Ciclovia Adriatica, di cui la Regione Marche è capofila. Budget stanziato pari a 4 milioni di euro. La realizzazione del ponte porrà in connessione, inoltre, i sistemi ciclistici urbani dei Comuni di Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio e assicurerà la continuità della Ciclovia Adriatica lungo la linea costiera con l’attraversamento dell’alveo del fiume Chienti. Un’opera fortemente voluta dalla maggioranza di centrodestra che governa la Regione e per la quale mi sono speso fin dall’insediamento in Consiglio regionale in sinergia con l’assessore Baldelli e il presidente Acquaroli, che ringrazio. Accanto a questa progettualità, ci sono altri interessanti e specifici interventi per Civitanova, a testimonianza di una ritrovata centralità. Mi riferisco alla progettazione della nuova palazzina delle emergenze, ai fondi intercettati per lo sviluppo del porto e la bretella di via Einaudi. I civitanovesi – conclude Borroni – con il centrodestra al governo della Regione stanno toccando con mano come sia possibile pianificare e realizzare, in breve tempo, una serie di investimenti tesi al miglioramento delle infrastrutture, rafforzando anche la vocazione turistica della città».