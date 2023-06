Civitanova, bimbi e famiglie a teatro con la rassegna “Un’estate da favola”

CIVITANOVA – “Un’estate da favola”, al via la rassegna teatrale di spettacoli per bambini e famiglie promossa dal comune di Civitanova Marche, dall’azienda Teatri di Civitanova e da Proscenio Teatro Ragazzi, nell’ambito della VII edizione del Marameo festival. Civitanova partecipa al progetto con una sua specifica rassegna, che si terrà tutti i giovedì del mese di luglio (3, 13, 20, 27), presso lo spazio all’aperto del cinema Cecchetti, una location nuova, dove questa iniziativa non era mai stata ospitata in precedenza. La stagione, allestita con la direzione artistica di Marco Renzi, completa un impegno annuale del comune di Civitanova verso i più giovani e insieme alla rassegna “A teatro con mamma e papà”, che si tiene in inverno al teatro Annibal Caro, testimonia di una grande attenzione verso il mondo dei più piccoli e della famiglia da parte dell’amministrazione comunale.

«Saranno quattro sere all’insegna della festa e dello stare insieme, dedicate alle favole di tutti i tempi, quelle che non conoscono l’usura degli anni che passano e che conservano intatto il loro potere di emozionare e farci sognare», ha detto l’assessore al Turismo Manola Gironacci. «Un format quello di Marameo – ha spiegato Renzi – che anno dopo anno cresce e si consolida. Nella Regione Marche, che è capofila del progetto, saranno interessate tre Province: Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, per quello che nei fatti è diventato il più grande evento estivo italiano dedicato al teatro per le nuove generazioni. Questo quadro di sinergie e ponti che uniscono città e Regioni si andrà a concludere, come tutti gli anni, con un progetto internazionale di teatro e solidarietà, con un ponte lontano e significativo».

Ingresso libero, inizio spettacoli ore 21.15. Ecco il programma:

Giovedì 6 Luglio

TIEFFEU TEATRO (Perugia)

HANSEL E GRETEL

Giovedì 13 Luglio

I TEATRINI (Napoli)

RODARI SMART

Giovedì 20 Luglio

PROSCENIO TEATRO RAGAZZI

CENERENTOLA IN BIANCO E NERO

Giovedì 27 Luglio

GRUPPO PANTA REI (Vicenza)

I TRE PORCELLINI