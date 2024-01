Civitanova, arriva la Befana in piazza XX settembre

CIVITANOVA – Civitanova in festa per l’arrivo della Befana. Primo appuntamento sabato 6 gennaio alla palazzina sud del Lido Cluana. Alle 18 la simpatica vecchietta arriverà insieme ai volontari della Croce Verde. La giornata, a partire dalle 16.30, sarà animata dalle Tate Junior e dalla Pro Loco di Civitanova. Domenica 7 gennaio, invece, festa in piazza XX Settembre organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione, come da tradizione, con i Vigili del Fuoco. Dalle 15.30 e fino alle 17 il pubblico sarà allietato dall’animazione del Family Show e musica per bambini in attesa dell’arrivo della Befana a cura dell’associazione Arte Viva. Alle ore 17,00 la Befana sospesa in aria si calerà su piazza XX Settembre. Lo spettacolo continuerà con tanta musica e la tradizionale distribuzione di caramelle a tutti i bambini presenti. L’ingresso è libero.