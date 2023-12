Civitanova Alta diventa la città dei presepi: gli eventi natalizi animano il borgo

CIVITANOVA – Civitanova Alta si trasforma nella Città dei Presepi: al via una serie di eventi natalizi.

In anteprima regionale il più grande Presepe monumentale napoletano in stile settecentesco. Il borgo storico si prepara ad inaugurare la sua straordinaria esposizione di Presepi e la Casa di Babbo Natale, i due eventi di punta del calendario natalizio predisposto dalla Pro Loco Civitanova Alta in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Città di Civitanova Marche, azienda Atac spa e diverse associazioni cittadine.

L’appuntamento è domani 8 dicembre alle ore 15, allo Spazio multimediale San Francesco, dove il sindaco Fabrizio Ciarapica e il presidente della Pro Loco, Aldo Foresi, daranno il via al tour degli allestimenti che si trovano in diverse vie cittadine, chiostro San Francesco, all’auditorium Sant’Agostino, in via Del Girone, all’ex Liceo Classico e al convento dei frati cappuccini, luoghi che ospiteranno oltre 200 modelli artigianali italiani tra i più belli ed il presepe più grande delle Marche realizzato dal Maestro Antonino Savarese.

Tanti gli altri eventi in programma nel borgo animato da elfi, renne, mamma Natale, musica, laboratori e divertimento: sempre l’8 dicembre, dalle ore 15 alle 17,30, “Le mani in pasta, storie in festa” in piazza XXV Luglio, a cura dell’associazione Sted. Alle ore 17, in piazza della Libertà, accensione delle luci dell’albero di Natale e delle luminarie natalizie. A seguire, concerto “Quelli che…non solo Gospel” al teatro Annibal Caro.

Sabato 9 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19, laboratorio dei nonni, domenica 10 dicembre animazioni itineranti a cura del gruppo “Zero”. Alle ore 17, nella chiesa di San Paolo, concerto “Venite Adoremus” del coro bandistico Monte San Pietrangeli, un complesso di voci straordinario per l’esecuzione di brani emozionanti. Dall’8 al 10 dicembre, Handweek Festival, il mercatino del fatto a mano con musica. La Casa di Babbo Natale riapre a tutti i bambini domani 8 dicembre dalle 15 e nei giorni 9-10-17 e dal 23 al 26 dicembre dalle ore 15.30 alle 19.30. Ingresso libero e gratuito 8-9-10 dicembre bus navetta gratuito dai parcheggi Cimitero (Via del Pincio) e Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Filippo Corridoni” (Via Corridoni).