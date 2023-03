Civitanova, al via una serie di incontri sulla transizione ecologica

CIVITANOVA – “Civitanova verso la transizione ecologica”. Al via una serie di incontri sui temi della mobilità sostenibile, della transizione ecologica ed energetica, dell’agricoltura sostenibile e delle energie rinnovabili. Agli incontri, previsti da sabato 1 aprile a sabato 3 giugno, prenderanno parte imprese pubbliche e private, il mondo della scuola e dell’università, professionisti, enti del terzo settore. Sono invitati a partecipare anche cittadini desiderosi di prendere parte al dibattito. Il ciclo di incontri, dal titolo appunto “Civitanova verso la transizione ecologica”, è stato presentato questa mattina dal sindaco Fabrizio Ciarapica e dall’assessore Roberta Belletti. È organizzato dal Comune, in collaborazione con l’associazione “Marche a rifiuti zero”. «Quello della transizione ecologica è un tema particolarmente caro a questa amministrazione – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – In questi anni abbiamo lavorato molto sul tema ambientale e sono state tante le iniziative sul fronte del verde». «Non potevamo scegliere giorno migliore per presentare questo evento perché proprio ieri sera, in consiglio comunale, è stato approvato il progetto di rigenerazione urbana della ex Ceccotti – ha detto l’assessore Belletti – Un progetto che lancia Civitanova verso la transizione ecologica e che prevede nuovi spazi e aree verdi. Per quanto riguarda gli incontri, saranno sette. È una importante formazione».

La giornata inaugurale sarà sabato 1 aprile, dalle ore 10 alle ore 12, presso l’auditorium dell’Istituto Leonardo Da Vinci. Interverranno Stefano Aguzzi, assessore all’Ambiente e all’Urbanistica, Regione Marche, Francesco Baldelli, assessore ai Trasporti e al Governo del territorio, Regione Marche, Guido Castelli , commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016, Claudio Pettinari, Rettore Università di Camerino, Gian Marco Ravel, delegato del Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Marco Ragni, vice Presidente di Confindustria Macerata, Gino Sabatini, presidente Camera di commercio delle Marche, Barbara Capponi, assessore ai Servizi sociali, famiglia e scuola, Giulio Vesprini, urban Artist e Direttore del Museo d’arte Urbana Vedo a Colori e gli alunni del Liceo Da Vinci, con la presentazione del progetto “Parco culturale-scientifico” (coordinamento a cura di David Fiacchini).

Ecco il calendario degli eventi: sabato 15 aprile “La Strategia regionale di sviluppo sostenibile”, presso l’auditorium dell’Iis Da Vinci, sabato 29 aprile al cineteatri Cecchetti di viale Vittorio Veneto “La transizione ecologica parte dalla mobilità sostenibile”, 9.30-12, domenica 30 aprile “Primavera in bici lungo il Chienti”, sabato 6 maggio al Cecchetti “La transizione energetica”, 9.30-12, sabato 20 maggio “L’economia circolare e l’agricoltura sostenibile”, sabato 27 maggio “La pianificazione del territorio”, 9.30-12 e sabato 3 giugno giornata conclusiva, 9.30-12.