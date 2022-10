Civitanova, al via le domande per i voucher famiglia

CIVITANOVA – Tornano i voucher “family” per l’anno 2022, domande a partire dal 12 ottobre. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessorato al Welfare e alla Famiglia nell’ambito del progetto “Civitanova Città con l’Infanzia”, ha l’obiettivo di sostenere concretamente le famiglie con più figli a carico tramite l’assegnazione di voucher per l’acquisto di beni di prima necessità, quali prodotti alimentari e farmaci, testi scolastici e materiale didattico, articoli per la prima infanzia, prodotti per l’igiene della casa e della persona.

«Continua il sostegno concreto alle famiglie con un intervento pensato da questa amministrazione – ha detto l’assessore Barbara Capponi – e che nel corso degli anni ha ricevuto apprezzamento ed entusiasmo con una massiccia partecipazione oltre ad una importante ricaduta concreta sulle stesse. L’assessorato, che ha pensato ai voucher “family” già anni fa in tempo “di pace”, ora più che mai, dopo la pandemia e con l’aumento delle molte spese che i nuclei familiari si trovano a dover affrontare, lo ripropone convintamente. La progettualità “Civitanova città con l’infanzia” passa tangibilmente anche da qui».

Potranno partecipare all’avviso coloro che hanno due o più figli fiscalmente a carico in età compresa da 0 a 26 anni da compiersi entro il 31/12/2022, che sono residenti nel Comune di Civitanova Marche da almeno 5 anni continuativi alla data di scadenza del bando, che risultano di cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso di permesso di soggiorno almeno annuale, e che hanno ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad 20mila euro. Non potranno accedere all’Avviso pubblico i nuclei familiari che hanno percepito l’assegno dei tre figli minori ex art. 65 L.448/98 per l’anno 2021.

Coloro che nell’anno 2022 alla data di scadenza del presente bando, hanno percepito contributi economici pari o superiori a 300 euro per se stessi o per i componenti del proprio nucleo familiare, potranno percepire un voucher corrispondente alla differenza tra l’importo spettante e quello percepito dal Servizio Sociale Professionale.

In merito alle modalità di erogazione, verrà predisposta un’unica graduatoria in base all’ISEE in ordine crescente. In caso di parità di ISEE si terrà conto della priorità di presentazione della domanda. Con riferimento alla presentazione della domanda, i moduli saranno scaricabili dal sito internet: www.comune.civitanova.mc.it o reperibili presso l’Ufficio URP (Ufficio relazioni con il pubblico) sito all’ingresso del Palazzo Comunale (tel. 0733/822626).

La domanda, completa della documentazione, dovrà essere presentata a pena di esclusione entro e non oltre il 14 novembre 2022.