CIVITANOVA – Presentato il cartellone degli eventi estivi in programma a Civitanova: dalla danza alla musica passando per lo sport. Oggi a Palazzo Sforza la conferenza stampa di presentazione, alla presenza dell’ assessore al turismo Manola Gironacci, affiancata dal vicesindaco Claudio Morresi (delega sport) e dagli assessori Barbara Capponi (servizi sociali), Francesco Caldaroni (commercio) e dal presidente dell’Azienda Teatri, Maria Luce Centioni.

«Partendo dallo slogan “Civitanova Unisce’’ – ha detto Manola Gironacci – abbiamo lavorato uniti anche in Amministrazione, volendo condividere e organizzare con gli assessori qui presenti e l’Azienda Teatri un calendario eventi di tutto rispetto, che tiene in considerazione la famiglia, i bambini, la collettività e le attività locali (non solo del centro ma anche della periferia) creando grandi attrazioni con spettacoli di vario genere. Abbiamo cercato gruppi locali e nomi internazionali in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, utilizzando spazi esterni poco vissuti come quello all’aperto del cinema Cecchetti, del centro del circolo Quattro Marine, il parco pubblico anfiteatro a Fontespina mai utilizzato, le pedane dislocate sul lungomare centro. Era importante accendere i riflettori sui tanti spazi che abbiamo e che potremmo usare per un rilancio delle periferie accendendo luci, musica e cultura nei vari punti e creando attività per coinvolgere la collettività ed anche sostenere le attività economiche dei quartieri e per incentivare e sviluppare la collaborazione con le tante associazioni che svolgono un ruolo importantissimo per le comunità al fianco della amministrazione e che ringrazio».

Da sabato primo luglio fino al 24 settembre sarà tutto un lungo susseguirsi di appuntamenti, una media di due al giorno, pensati per ogni fascia d’età e per tutti i gusti, con spettacoli di danza, musica, sport, mostre, concerti, mercatini e gastronomia da cogliere nei luoghi da sempre vocati quali piazza XX Settembre e Varco sul Mare, ma anche in nuovi spazi al debutto per la prima volta come l’anfiteatro di via Cook a Fontespina e le pedane dislocate sul lungomare centro. Le punte di diamante dell’estate sono il XXX festival internazionale di Danza, i venti anni di Vita Vita con la mostra inedita delle 20 edizioni, le serate di Popsophia, la finale regionale di Miss Italia, i concerti di Gabbani, Al Bano e Silvestri, Civitanova Classica, ma anche “Cucchia” musicista di Vasco, Enzo Paolo Jannacci & Band, Lucio Matricardi trio, Jovanotti Fortunati Tribute con Emanuela Aureli, I No Time, con il tributo a Venditti e De Gregori, i Jazz di piazza Conchiglia. E ancora Maramao festival, le favole per i bambini (dal 6 luglio), il teatro ‘Mpertinente da mercoledì 5 luglio, i concerti del Chiostro, i fuochi d’artificio a mare del 14 agosto, e il nuovo festival Ulla. Protagonista dell’estate anche la Pinacoteca Moretti con le mostre di Ciarrocchi e Crali e il Premio letterario Unitre.

«Un cartellone di altissimo livello – ha detto il vice sindaco Claudio Morresi – per il quale vorrei ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione quanti hanno collaborato alla sua realizzazione. Belle serate per i nostri concittadini e per i tanti turisti che ci prepariamo ad accogliere non solo nelle spiagge, ma a Civitanova Alta, nel cuore del porto e mei quartieri della città. Puntiamo molto anche sugli eventi sportivi con le tante società che animano i nostri impianti e lavorano con i giovani».