La città che piace: quella dell’impegno civico. Torna PuliAmo Fano

FANO – Pochi giorni fa avevamo parlato del senso civico che spesso latita, più nello specifico avevamo posto la nostra attenzione su un video che ritraeva il Lido di Fano che, dopo aver ospitato i bagordi del popolo della notte, era un tripudio di immondizia lasciata ovunque e inciviltà.



Le immagini avevano suscitato l’indignazione di molti fanesi che lamentavano “La morte del senso civico”. Ebbene, a riempire le pagine di cronaca locale non sono solo gesti deplorevoli ma anche belle storie; percorsi costruttivi ed edificanti come quelli messi in campo dai volontari di PuliAmo Fano che ogni settimana organizza incontri per pulire la città dai rifiuti.



Come promesso dal collettivo, dopo la pausa estiva, già nella giornata del 12 settembre sono ripartite le attività che si sono focalizzate presso il campo d’aviazione, lato accesso via Papiria, per la pulizia dell’area.

L’immondizia raccolta dai volontari di PuliAmo Fano

Gli 8 volontari, che si impegnano sempre nel rispetto sia a livello nazionale che regionale delle regole di contenimento di Covid-19, hanno raccolto ben 198 chilogrammi di rifiuti (120 kg indifferenziato, 10 kg plastica, 47 kg vetro, 21 kg metallo).



Il prossimo appuntamento sarà per sabato 19 settembre, alle ore 9, presso Località Belgatto: l’obiettivo sarà la pulizia dell’area che costeggia la ciclabile che porta a Fenile.