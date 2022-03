PESARO–URBINO – Diverse comunità in festa per il passaggio, ieri 12 marzo, della sesta tappa de La Tirreno Adriatico. In un periodo così critico la carovana a due ruote che ha attraversato le strade dell’alto pesarese è stata un’autentica ventata di buono umore non solo per gli amanti dei pedali ma un po’ per tutte le comunità.

(A questo link il VIDEO DELLA PARTENZA)

sesta tappa della Tirreno-Adriatico



Palloncini, bandiere e grida di incitamento hanno accolto gli atleti che hanno attraversato una ventina di Comuni della provincia prima dell’arrivo in Carpegna. Una festa per tutti: grandi e piccini si sono stretti intorno a campioni del calibro di Pogacar e Ganna. Ruolo privilegiato per il Comune di Apecchio che ha ospitato la partenza ed ha avuto l’onore di vedere i loro beniamini che si preparavano prima del fatidico start. A trionfare è stato lo sloveno Tadej Pogacar.



Apecchio a festa

A testimonianza della storicità e dalla riuscita dell’evento il commento della Pro Loco di Apecchio: «Apecchio, questo piccolo e splendido paese fatto di persone buone e umili che ad ogni sfida riescono a superarsi e a stupire tutti ! Cosa dire… ancora una volta ci siamo distinti, ancora una volta abbiamo dato più di quanto tutti si aspettassero. Ancora una volta Apecchio ha dimostrato di essere grande! Siamo tutti orgogliosi di essere Apecchiesi”.