L’affascinante progetto, che vuole diventare una splendida vetrina per tutta la Regione, sarà girato a Fano, Fermo, Ancona e Civitanova. L'uscita nelle sale italiane è prevista per l'autunno di quest'anno

FANO – “Ciak, si gira”. Nella giornata dell’11 maggio a Civitanova Marche sono ufficialmente partite le riprese della produzione cinematografica tutta “Made in Marche”: Criminali si diventa, commedia diretta da Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli, sceneggiata da Giorgio Vignali e con protagonisti la giovanissima Martina Fusaro, nei panni di una studentessa/vicedirettrice di un pub, ed il veterano Ivano Marescotti, ex ladro d’arte appena uscito dalla gattabuia.

Il cast di “Criminali si diventa”

Nel cast del film, tanti i volti noti al pubblico italiano: Ugo Dighero nel ruolo di un prete ex playboy, Lodo Guenzi (cantante della band Lo Stato Sociale) interprete di un tuttofare soprannominato Benfatto per la sua passione per la marijuana, Andrea Beruatto recita la parte di un universitario scansafatiche e figlio di papà, Orfeo Orlando è un simpatico falsario, Carola Abdalla Said una hacker di origini africane.

Il film made in Marche “Criminali si diventa”

L’affascinante progetto, che vuole diventare una splendida vetrina per tutta la Regione, sarà girato a Fano – che giocherà la parte del leone come location – Fermo, Ancona ed appunto Civitanova. La produzione del film rappresenta un’importante occasione di promozione nazionale ed internazionale per i territori in cui è ambientato, grazie al lavoro di squadra di diverse realtà produttive marchigiane che hanno deciso di mettere insieme le loro forze. L’idea nasce anche grazie alla Cna di Pesaro e Urbino che ha istituito il settore Cinema e audiovisivi dando origine ad una nuova squadra e alla prima produzione esecutiva della Regione.

Scene di “Criminali si diventa”

Nel cast tecnico ci sono anche il fanese Henry Secchiaroli come Aiuto Regista, Andrea Antolini, Direttore di Produzione, Diego Morresi alla Direzione della Fotografia. La produzione del film è di Sydonia Production. L’uscita di “Criminali si diventa” nelle sale italiane è prevista per l’autunno di quest’anno.