Choc nella sanità picena: Vania Carignani lascia l’Ast, al suo posto arriva Grinta

ASCOLI – Un fulmine a ciel sereno, quello che si è abbattuto sulla sanità picena proprio nelle ultime ore. Vania Carignani, infatti, non è più il commissario della Ast, l’azienda sanitaria territoriale, di Ascoli. Proprio ieri sera (giovedì 13 aprile), infatti, la giunta regionale delle Marche ha nominato, al suo posto, Roberto Grinta, che è anche commissario dell’Ast di Fermo e sarà commissario ‘ad interim’ pure per il Piceno.

La decisione

La giunta ha anche conferito l’incarico di direttore del dipartimento regionale di salute al dottor Antonio Draisci attualmente commissario straordinario dell’Ast di Macerata. L’incarico avrà una durata di tre anni. Nel corso della stessa seduta di giunta è stata deliberata anche la proroga degli incarichi dei commissari delle Ast fino al 31 maggio in attesa dell’espletamento delle procedure previste per la nomina dei nuovi direttori. Inoltre, è stato nominato commissario straordinario di Macerata ad interim il dottor Armando Marco Gozzini.

Tornando all’Ast di Ascoli, Vania Carignani è rimasta commissario soltanto per un centinaio di giorni, essendo stata nominata lo scorso primo gennaio. Non è ancora chiaro il motivo che ha portato la giunta ad assumere tale decisioni, ma sicuramente sono stati influenti le vibranti proteste organizzate, nel corso di questi mesi, dal personale sanitario e dai sindacati, che hanno contestato numerosi atteggiamenti della stessa ormai ex commissaria.