Chiaravalle Domani, appuntamento ogni giovedì per gli incontri con il sindaco

CHIARAVALLE – L’associazione culturale “Chiaravalle Domani” ha lanciato l’idea di un confronto diretto tra la cittadinanza e il sindaco Damiano Costantini, accorciando dunque le distanze che talvolta si creano tra politica e collettività. L’appuntamento con “Incontri con il sindaco” è fissato per ogni giovedì alle 17,30 presso la sede della stessa associazione, in via Abazia 3. E sembra che questi confronti diretti abbiano già portato ai primi risultati. «Alcune richieste – fanno sapere dall’associazione – sono state già accolte. Tre interventi richiesti dai cittadini durante gli incontri settimanali del giovedì, hanno trovato accoglimento: sono stati appaltati i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi (anche mediante il rifacimento totale del piano di calpestio) siti in via Sanzio (lato destro direzione centro); via Europa; via F.lli Cairoli (tratto tra via Pisacane e via Podesti). Il Direttivo dell’Associazione “Chiaravalle Domani”, ricorda a quanti avessero il piacere o la necessità di incontrare il Sindaco Damiano Costantini e altri esponenti del Direttivo, che continuano gli incontri del giovedì alle 17,30 presso la sede di via Abazia, 3. Questi incontri – conclude il direttivo – sono un’occasione in più per parlare con il primo cittadino; l’ascolto della gente è uno dei capisaldi del nostro modo di intendere la politica e un’occasione per discutere di qualsiasi tema».

Continua il lavoro di riqualificazione della città da parte dell’amministrazione comunale mediante l’ascolto dei cittadini che vorranno suggerire, chiedere e trasmettere il proprio pensiero o le proprie necessità al sindaco.