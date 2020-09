Cerreto D’Esi, intervista al neo sindaco David Grillini che presenta la nuova giunta

CERRETO D’ESI – Prima giornata di lavoro per il neo sindaco di Cerreto D’Esi, David Grillini, che ha già individuato i componenti della giunta che lo affiancherà in questi cinque anni di mandati. Le deleghe non sono state ancora assegnate, si deciderà in una prossima riunione di maggioranza che sarà a breve convocata. Nel frattempo, però, si inizia a pianificare il lavoro.

Sindaco, una vittoria per certi versi inaspettata?

«Sì e no. Sicuramente sono stati giorni con un insieme di grandi emozioni. Abbiamo coronato nel migliore dei modi il lavoro partito cinque anni fa quando siamo stati sconfitti dall’ormai ex sindaco di Cerreto. Abbiamo fatto un’opposizione senza sconti e abbiamo condotto una campagna elettorale estenuante, ma decisa».

Un lavoro lungo che ha subito un’accelerazione negli ultimi mesi con l’accordo con il Pd.

«Abbiamo costruito una squadra molto forte e sapevamo che potevamo giocarcela. Abbiamo maturato la consapevolezza che potevamo farcela. Anche grazie alla comunione di intenti».

Subito al lavoro, neppure il tempo di festeggiare.

«Il timing è stringente e ho voluto subito fare una ricognizione per iniziare a capire l’eredità che ci sarà lasciata dalla precedente Amministrazione comunale soprattutto per quel che riguarda la costruzione del nuovo polo scolastico a Cerreto D’Esi. È nostra ferma intenzione portare a termine il progetto, con l’ingresso degli studenti nel nuovo plesso scolastico, al termine dei prossimi cinque anni».

Altre priorità?

«Vogliamo che i cerretesi recuperino la socialità, la voglia di stare insieme perché ci saranno manifestazioni e iniziative che avranno questo preciso scopo. In più, ci concentreremo molto sul recupero del nostro bellissimo centro storico, migliorandone il decoro urbano e rianimandolo in tutti modi per contrastare il senso di abbandono e trascuratezza in cui è stato portato dall’ex maggioranza politica che ha governato, male a nostro giudizio, Cerreto D’Esi».

Un’anticipazione sulla giunta?

«Abbiamo già individuato i nomi degli assessori che mi affiancheranno nei prossimi cinque anni, ma le deleghe saranno assegnate nei prossimi giorni. Saranno assessori: Michela Bellomaria, Daniela Carnevali, Sandro Cimarossa e Stefano Stroppa. In consiglio comunale siederanno, oltre a questi quattro Assessori che mantengono anche il ruolo di consiglieri, per la maggioranza: Montanari, Burini, Berionni e Mari. Per l’opposizione, invece, Porcarelli, Pupilli, Zamparini e Galdelli».

Un messaggio ai cerretesi?

«La nostra amministrazione è intenzionata a stare molto vicina al cittadino perché vogliamo rimettere al centro della nostra azione politica, i suoi bisogni, le sue esigenze, i suoi obiettivi, le sue aspettative».