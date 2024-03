Cerreto D’Esi nuovamente baciata dalla fortuna: vinti 50mila euro grazie a un ‘9 Oro’

Non è la prima volta che a Dea Bendata rivolge il suo sguardo su Cerreto D’Esi. A fine 2019, la maxi vincita da quasi 700 mila euro al bar tabaccheria Gasparrini fu azzeccato l’unico '5+1'

CERRETO D’ESI – Cerreto D’Esi nuovamente baciata dalla fortuna. Grazie al gioco del 10eLotto, nella località marchigiana, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro grazie a un “9 Oro” in un’estrazione frequente. Probabile che il fortunato giocatore sia un cerretese.

I precedenti

Non è la prima volta che a Dea Bendata rivolge il suo sguardo su Cerreto D’Esi. A fine 2019, la maxi vincita da quasi 700 mila euro al bar tabaccheria Gasparrini fu azzeccato l’unico ‘5+1’ su scala nazionale nell’estrazione del Superenalotto per una vincita complessiva pari a 692 mila e 257 euro. Anche a Fabriano molte vincite negli ultimi anni: dai quasi 2milioni di euro del gratta e vinci Turista per sempre, a molti altri premi sia delle lotterie istantanee che dai concorsi legati al Lotto e, quindi, Superenalotto.