Cerreto D’Esi Bene Comune, progetto con Zamparini candidato a sindaco

CERRETO D’ESI – Un progetto civico per ridisegnare il futuro di Cerreto D’Esi. Questo l’intento di Marco Zamparini, candidato a sindaco per le elezioni di settembre, coadiuvato da tanti simpatizzanti e sostenitori che si sono ritrovati in Cerreto D’Esi Bene Comune. «In questi ultimi anni il nostro paese ha vissuto un forte declino da un punto di vista economico, sociale, lavorativo e demografico, dovuto anche a scelte politiche per niente condivisibili – dice Zamparini -. Per proporre un’idea alternativa di sviluppo e di gestione del bene pubblico, abbiamo deciso di costituire un gruppo composto da persone che da anni sono impegnate nella comunità locale, nell’associazionismo, nel “Comitato scuole sicure”, nella militanza politica istituzionale e non, nella scuola, nel sociale e nello sport».

Logo Cerreto D’Esi Bene Comune

Una lista cittadina senza simboli di partito con candidato sindaco Marco Zamparini. «Le nostre azioni saranno guidate da principi per noi fondamentali come la solidarietà, l’uguaglianza, l’onestà, la trasparenza, l’equità sociale e la partecipazione, aperti all’accoglienza e all’integrazione – spiegano -. Una delle priorità sarà quella di porre la massima attenzione verso le esigenze dei cittadini in eguale misura, migliorando l’efficienza dei servizi indispensabili per lo sviluppo della comunità. Dobbiamo pensare ai giovani di Cerreto che hanno perso qualsiasi forma di aggregazione, agli anziani poco tutelati, al commercio e alle attività produttive che fino ad ora hanno avuto poche risorse. Importanza va data alle varie associazioni di volontariato che spesso hanno dato supporto e poco ne hanno ricevuto, allo sport ormai totalmente assente per una gestione poco efficiente. Va riqualificato un centro storico alquanto abbandonato che in altre zone invece sarebbe il nostro fiore all’occhiello. Tutto questo ci ha portato verso le stesse considerazioni con l’obiettivo preciso di riportare il paese ad una cittadinanza aperta, inclusiva e legata alla partecipazione sociale. Il nostro intento sarà quello di rilanciare il territorio in cui viviamo creando un progetto unico che incoraggi il turismo e quindi il commercio, che rivaluti l’agricoltura, il centro storico e la cultura. Abbiamo considerato un modello di sviluppo opposto a quello fino ad oggi perseguito».

La lista cittadina Cerreto D’Esi Bene Comune è aperta al confronto e al dialogo con tutta la cittadinanza «perché crediamo che il nostro programma e quindi il nuovo progetto, debba nascere soprattutto dall’ascolto, dalle proposte e dalle reali esigenze di tutto il tessuto sociale di Cerreto D’Esi», concludono.