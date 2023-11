Si cercano italiani e stranieri per un film Mediaset: al via i casting per il ciak di Ancona

ANCONA – Un altro ciak per Ancona. Dopo Raoul Bova (ne ˊI Fantastici cinqueˊ) e Sergio Rubini (per il film sul poeta recanatese Leopardi), il capoluogo è pronto ad accogliere un’altra fiction. Stavolta, si tratta di ˊAlex Zeno, poliziotto a modo suoˊ, per la regia di Beniamino Catena.

Catena, che ha lavorato pure come direttore della fotografia per Asia Argento (figlia del famosissimo regista Dario, ndr) vanta nel suo lunghissimo curriculum anche le puntate di ˊRosy Abateˊ, ˊUn passo dal cielo 6ˊ e ˊDoc-Nelle tua mani 2ˊ, con il bellissimo (e bravissimo) attore (ed ex gieffino) Luca Argentero.

Come se non bastasse, il regista e produttore si è occupato di svariati spot pubblicitari e di videoclip musicali. Qualche nome su tutti: da Laura Pausini ad Andrea Bocelli, passando per il magnifico Franco Battiato o l’inimitabile Gianna Nannini.

Il progetto finirà sulle reti Mediaset ed è prodotto da ˊ11Marzo Film srlˊ. La casa di produzione cinematografica anconetana Guasco cerca figurazioni speciali e ha ufficialmente aperto i casting per vari ruoli.

Si cercano le seguenti figurazioni con esperienza recitativa: uomini e donne (18 – 70 anni), ma anche una modella di colore, capelli ricci (20-25 anni); un ragazzo di colore, corporatura asciutta (20-25 anni); un ragazzo filippino (20 anni); un uomo indiano (50 anni); una ragazza indiana (18 anni); un uomo, personalità e stile eccentrici (60 anni); un uomo tedesco (65 anni); un uomo sudamericano, corporatura robusta (45 anni).

Le riprese saranno effettuate da febbraio a giugno 2024 nella provincia di Ancona. Gli interessati devono inviare a guascocasting@gmail.com, entro giovedì 7 dicembre, i seguenti materiali, precisando nel corpo della mail nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo e-mail per essere contattati in caso di selezione: una breve presentazione video (selftape massimo 1 minuto), 2 foto: primo piano e figura intera su sfondo neutro, breve CV artistico.

I prescelti verranno convocati nelle giornate del 13 e 14 dicembre per un provino su parte presso la sede Guasco in Via Martiri della Resistenza 30, ad Ancona.