Un centinaio di abitanti è pronto a costituirsi in comitato per protestare contro le emissioni dell'impianto

CASTELBELLINO – Centrale biogas ed emissioni, scatta la mobilitazione. «Oltre 100 residenti nelle frazioni di Pantiere, Scorcelletti e Castelbellino, nei prossimi giorni daranno vita ad un comitato di salute pubblica per le problematiche relative alla centrale a Bio Masse posta proprio a ridosso del fiume Esino tra le frazioni di Scorcelletti e Pantiere – fanno sapere gli abitanti -.La centrale in questione, posta in una zona di interesse naturalistico, la c.d. Via dei Tesori, da diversi anni crea problematiche ai residenti delle frazioni interessate a causa delle emissioni odorigene soprattutto avvertite nel periodo estivo. La costruzione della c.d. Centrale a Bio Gas ha visto un iter molto travagliato tra ricorsi vari e contrapposizioni tra amministrazione locale e proprietà».

Da notizie apparse sulla stampa in questi ultimi periodi, rilevano sempre i residenti, «sembrerebbe che a seguito di controlli effettuati dalle Autorità competenti siano state emanate alcune prescrizioni che dovrebbero evitare le emissioni avvertite dalla popolazione. Data la gravità della situazione, il gruppo di cittadini si costituirà in comitato, affidandosi all’Avvocato Paolo Campanati del foro di Ancona al fine di intraprendere ogni iniziativa tesa a tutelare la salute».