Cavalcaferrovia Pesaro, cantiere da 5 milioni

Il sindaco e l’assessore al Fare hanno effettuato un sopralluogo in zona stazione per verificare lo stato dei lavori

PESARO – Sopralluogo al Cavalcaferrovia De Sabbata per il sindaco Matteo Ricci e l’assessore al Fare Riccardo Pozzi: «Quasi 5 milioni di euro di interventi, per un bel progetto di rigenerazione urbana, che renderà più sicuro e accessibile uno dei punti deboli della città», hanno detto.

Tre milioni, bando del Ministeri dell’Interno, per mettere in sicurezza i parapetti. Circa due, bando delle Periferie, quelli per la riqualificazione della parte sottostante: «Stiamo realizzando un nuovo sottopasso ciclopedonale completamente illuminato, con una rampa più lunga e con meno pendenza». Poi l’intervento sulle biciclette, «due bike hub, depositi con meccanico e punto di ristoro. Cambia la città, in particolar moda in questo punto strategico, a due passi dalla stazione», hanno concluso.

Un intervento che permetterà di restituire l’infrastruttura a 4 corsie alla città entro la prossima primavera con, tra l’altro, la nuova illuminazione a completare la messa in sicurezza dell’opera.