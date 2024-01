ANCONA – Guido Castelli confermato commissario straordinario sisma 2016. La proroga è arrivata dal Consiglio dei ministri su proposta della premier Giorgia Meloni. Il commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è stato riconfermato per tutto il 2024.

«Onorerò questo impegno continuando a lavorare con dedizione e senza sosta, insieme ai presidenti delle Regioni, ai sindaci e a tutta la comunità dell’Appennino centrale. Avanti insieme» commenta il senatore marchigiano Castelli.

Proprio ieri, 16 gennaio, grazie ad un decreto firmato dal commissario Castelli all’Ufficio speciale ricostruzione delle Marche sono stati assegnati più di 4 milioni di euro di fondi per l’avanzamento di due opere del cratere maceratese: per la ricostruzione e l’adeguamento sismico del Palazzo del Municipio di Gualdo, inclusi il restauro della torre civica, il miglioramento sismico del palazzo e la ricostruzione dell’ex mattatoio; per il Museo casa riposo di Pieve Torina e il progetto di riparazione e ripristino dell’ex convento di Sant’Agostino. I fondi permetteranno di far fronte all’aumento dei prezzi che avrebbero potuto determinare un rallentamento della ricostruzione pubblica.

Un altro decreto firmato dal commissario prevede il trasferimento all’Ufficio speciale ricostruzione Marche di 683mila euro per un intervento di ricostruzione pubblica del Comune di Cossignano, in provincia di Ascoli Piceno, che favorirà il recupero del palazzo comunale.