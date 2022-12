Castelleone di Suasa, l’azienda fa un bel regalo di Natale ai propri dipendenti

«Vi vogliamo ringraziare per lo straordinario senso di responsabilità, famiglia e solidarietà». Comincia così la lettera che i dipendenti della Torneria Gambelli, azienda di Castelleone di Suasa, hanno scritto ai titolari. Lettera che continua: «Ancora una volta ci avete dimostrato che restando uniti, confrontandosi, condividendo forze e competenze, è possibile superare situazioni difficili come quelle vissute negli ultimi anni». E infine: «Avete sostenuto le nostre famiglie con un benefit che, in questa difficile situazione economica, è sicuramente un importante e concreto segno».

Non è da tutti elargire un contributo di 800 euro ai propri dipendenti. La scelta arriva proprio dall’azienda che ha deciso di continuare a investire in termini di attenzione e cura del personale. Un regalo di natale dunque, che rafforza il legame umano, che va oltre l’aspetto prettamente professionale.

Una seconda famiglia i cui membri si sostengono reciprocamente. Fondata da Giuseppe Gambelli, al quale nel 2001 è stato riconosciuto il premio ‘’Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico’’, oggi vede al timone Mirco e Roberto Gambelli. Negli ultimi anni ha sostenuto la forza lavorativa con investimenti sull’innovazione, sulla sicurezza dei macchinari e sulla qualità dell’ambiente di lavoro, oltre alla sostenibilità ambientale.

Assume ancora più valore non tanto per la cifra quanto per il periodo storico in cui viene assegnato: l’azienda dell’hinterland senigalliese che produce minuterie metalliche sta vivendo, come tutte le realtà, le difficoltà legate al rincaro delle materie prime e dei costi delle bollette, all’inflazione e alla stagnazione economica. Ma guarda avanti con fiducia, in primis, nelle persone che la vivono ogni giorno.