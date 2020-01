Castelfidardo, tutto pronto per la Camminata della solidarietà

CASTELFIDARDO – Quattro km in centro storico. Arriva la quarta edizione della camminata della solidarietà, la manifestazione ludico motoria organizzata dall’Atletica Amatori Avis nel primo week-end dell’anno.



L’appuntamento è fissato per sabato 4 gennaio alle 9.30 in piazza della Repubblica per intraprendere a passo libero un percorso assistito di circa per le vie del centro storico, al termine del quale verrà offerto un abbondante ristoro a tutti i partecipanti e animazione con clown e befane per i più piccoli. L’iniziativa è frutto infatti della collaborazione con varie associazioni di volontariato fidardensi (Croce verde, protezione civile, associazione nazionale carabinier) oltre che con l’Amministrazione Comunale e il Coni.

Le iscrizioni possono essere effettuate il giorno stesso o anticipate dalle ore 18 alle 19 dei giorni 2 e 3, presso la sezione Avis in via Matteotti. La simbolica quota minima di partecipazione (3 €) dà diritto al gadget e ai servizi e verrà devoluta a scopo benefico. La camminata è aperta anche agli amici a quattro zampe: partenza (alle 10.00) e arrivo in piazza della Repubblica con passaggio al Parco del Monumento

Ecco le tappe del percorso: piazza della Repubblica, via Mordini, via Angeloni, piazza Trento e Trieste, via Cavour, via Mazzini, piazza della Repubblica, via XVIII Settembre, Porta Marina, Piazzale Don Minzoni, via Matteotti, Rotatoria del Monumento Nazionale, Parco del Monumento Nazionale (dopo l’entrata, prosecuzione a sinistra per il sentiero della fontana-pincetto, passaggio davanti all’entrata del cimitero, ritorno e uscita sulla rotatoria), via Matteotti, piazzale Don Minzoni, via Roma, piazza Trento e Trieste, via Angeloni, via Mordini, arrivo in piazza della Repubblica.