Castelfidardo, riattivato dopo sei anni il mammografo

CASTELFIDARDO – Riprende dopo sei anni l’attività di screening mammografico alla Radiologia dell’ex ospedale, ora Poliambulatorio e Casa della Salute, di Castelfidardo. Il mammografo digitale proveniente dalla Radiologia di Loreto è stato installato e collaudato ed in settimana sarà riattivato presso i preesistenti locali diagnostici della struttura di via XXV Aprile, già attrezzati per la radioprotezione. Un servizio prezioso per la prevenzione del tumore al seno, in particolare per le donne dai 45 ai 75 anni, finalmente riportato sul territorio. In questi cinque anni le pazienti di Castelfidardo sono state costrette a spostarsi altrove per fruire di una prestazione fondamentale ai fini della prevenzione del tumore al seno, un disservizio che l’Amministrazione Comunale ha più volte rimarcato facendo pressione sulle autorità sanitarie competenti per riportarlo sul territorio. Mesi fa primo cittadino e assessore alla Sanità Andrea Marconi avevano incontrato nella sede dorica dell’Ast il direttore generale Giovanni Stroppa ed il direttore socio-sanitario Massimo Mazzieri che avevano assicurato la riattivazione, finalmente confermata. I locali diagnostici della struttura fidardense sono gli stessi, già attrezzati per la radioprotezione.

Le parole del sindaco

Il sindaco Roberto Ascani afferma: «Questa battaglia si aggiunge alle numerose intraprese negli ultimi anni per ripristinare i servizi soppressi nel nostro ospedale: l’assenza della figura del neuropsichiatra infantile che rallenta i certificati dsa all’Umee, la mancanza di impianto di condizionamento della rsa sono alcuni esempi delle azioni per le quali aspettiamo una risposta da tempo. Approfitto per ricordare inoltre che è attivo da qualche settimana il Punto Salute che esegue ecg e Holter pressorio gratuitamente a tutti i cittadini di Castelfidardo con esenzione. Si accede prenotando al Cup con impegnativa del medico di famiglia».