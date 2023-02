Castelfidardo, l’hair stylist Damiano Brandoni al Festival Sanremo

CASTELFIDARDO – Damiano Brandoni, hair stylist della nota parrucchiera e barber shop di Castelfidardo, torna a Sanremo per pettinare le star e prendersi cura delle loro chiome in occasione del Festival. In particolare seguirà Gianluca Grignani.

Questa edizione è il suo quinto Sanremo in cui ha l’onore di venire a contatto con i più grandi nomi della canzone italiana. Un giovane il cui talento è noto in tutta la città della fisarmonica e non solo. Non è la prima volta che il fidardense lavora a festival e kermesse italiane di grande caratura. Brandoni ha acconciato i vip alla Mostra del cinema di Venezia, si era già occupato del look delle star del Festival di Sanremo a Casa Sanremo appunto, la location di incontro di tutti i cantanti al Palafiori, e poi aveva dato il suo contributo alla Fashion week di Milano acconciando le top model che hanno sfilato per la settimana della moda più famosa al mondo.

«Per me è un grande onore svolgere questo lavoro e spero vada tutto per il meglio. Sono presente con Area stile per acconciare i cantanti e gli ospiti. Quest’anno sarò il personal di Grignani», dice Brandoni. Sarà un’occasione unica insomma per mostrare ancora una volta la sua bravura.