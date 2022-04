Castelfidardo, insediato il nuovo comandante dei Carabinieri: è il luogotenente Roberto Luconi

CASTELFIDARDO – Si è insediato il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Castelfidardo, il luogotenente Roberto Luconi, originario di Jesi ma residente in zona da diversi anni. Un percorso di spessore, il suo: dopo la scuola sottufficiali, la carriera si è sviluppata per 12 anni in Veneto, dove ha lavorato nel Battaglione mobile e nelle stazioni carabinieri di Peschiera del Garda e Bussolengo in qualità di vice comandante, per poi rientrare nella terra di origine nel 2004 alla Tenenza Carabinieri di Falconara. Successivamente ha ricoperto l’incarico di addetto alle Aliquote Operative inquadrate nel Nucleo Operativo e radiomobile delle Compagnie di Jesi e di Osimo, nella cui stazione Carabinieri ha ricoperto il ruolo di vice comandante, periodo durante il quale ha conseguito tre encomi per le attività investigative svolte.

Il neocomandante Roberto Luconi con il sindaco Roberto Ascani

L’incontro con il sindaco Ascani

Il sindaco Roberto Ascani l’ha incontrato per formulare il saluto e l’augurio di buon lavoro da parte dell’Amministrazione: «La professionalità, le competenze e l’esperienza del Comandante siano preziose per tutelare la sicurezza dei cittadini ed intervenire su ambiti specifici, aprendo una storia di proficua collaborazione e di leale amicizia come avvenuto con il sottotenente Enrico Grossi», ha detto il primo cittadino. Seppur in un contesto ambientale caratterizzato da una bassa incidenza di reati, il sindaco ha illustrato le peculiarità e le criticità del territorio da monitorare, effettuando un excursus sul controllo dei veicoli, sugli atti di vandalismo o danneggiamento, sulle attività commerciali, sugli eventi sportivi e culturali che comportano maggiore afflusso e che pertanto vanno attenzionati. Aspetti su cui sarà cruciale la condivisione di intenti e la sinergia delle Forze con l’operato del comando di Polizia locale.