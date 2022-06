Castelfidardo, chioschetto del Monumento chiuso: polemica sull’agibilità

CASTELFIDARDO – L’estate è alle porte e ancora non è operativo il chioschetto all’interno del Parco nazionale del Monumento di Castelfidardo. Molti fidardensi si chiedono il motivo, considerato che è in vigore una convenzione con la cooperativa sociale Frolla e la gestione della scorsa estate ha riscosso un enorme successo. «La struttura non è a norma con l’agibilità e con altri permessi – dice il consigliere di Fare bene per Castelfidardo Francesco Ragni -. Un anno fa Frolla ha subito un atto vandalico per duemila euro di danni. Avendo stipulato un’assicurazione contro gli atti vandalici, i ragazzi hanno cercato di recuperare il danno subito ma si sono sentiti rispondere dall’istituto assicurativo che il chiosco non è norma, non esiste, perché non censito al catasto fabbricati e quindi non hanno potuto erogare il premio. Il Comune ha risposto che avrebbero sistemato tutto per l’estate 2022 e a maggio ha presentato al catasto fabbricati la denuncia di nuova costruzione del chiosco. Ho fatto accesso agli atti ma ancora nulla. In ogni caso servono tanti documenti per la costruzione di un chiosco simile e, studiando le carte, si vede già a occhio che non è a norma. Bisogna rifarlo per salvaguardare l’incolumità di quei ragazzi». Il consigliere Marco Cingolani (FdI) aggiunge: «Già nel novembre scorso l’Amministrazione era venuta a conoscenza dell’irregolarità del manufatto, su segnalazione di Frolla stessa che legittimamente ha chiesto la messa a norma del chioschetto per lavorare e solo a fine aprile è stato dato l’incarico ad un tecnico esterno di procedere con le pratiche di accatastamento che comunque non sarebbero sufficienti a sanare la situazione».