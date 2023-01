Castelfidardo, arrivano i fondi per la palestra al “Meucci”

CASTELFIDARDO – «È una notizia fantastica per un progetto che abbiamo supportato sin dall’inizio, prima con la condivisione della progettualità e poi con la pianificazione congiunta degli interventi in tutta l’area adibita a polo scolastico». Così il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani ha accolto la notizia del finanziamento per la costruzione di una palestra al servizio dell’Istituto di istruzione superiore “Meucci” grazie allo scorrimento della graduatoria del bando Next Generation EU Missione 4-Componente1-Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”. La cifra assegnata di un milione 575mila euro riceverà un’ulteriore compensazione del 10 per cento per attualizzarla al prezzario vigente. Tutte le proposte avanzate dalla Provincia di Ancona hanno così trovato copertura, sia pure con un anno di ritardo rispetto alle tempistiche originarie: la palestra per il “Meucci” era stata inizialmente ammessa con riserva mentre ora rientra a pieno titolo fra le infrastrutture sportive che potranno vedere la luce. Non cambia invece il termine per l’ultimazione dei lavori che rimane, come per tutti i bandi Pnrr, il 2026, Una sfida contro il tempo.

L’intervento del presidente della Provincia Carnevali

«Grazie allo scorrimento della graduatoria del bando Pnrr Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole – spiega il presidente della Provincia Daniele Carnevali –, la Provincia di Ancona oltre alla sistemazione e riqualificazione della palestra dell’istituto superiore “Cambi” di Falconara, già finanziata lo scorso anno (il progetto è in fase esecutiva, ndr), ha ottenuto il finanziamento di tutti i progetti presentati, che nello specifico riguardano: la costruzione della nuova palestra del “Meucci”, le riqualificazioni degli impianti sportivi all’aperto del liceo “Da Vinci” di Jesi e di quelli dello stesso tipo dell’Itis “Merloni” di Fabriano. Una grande soddisfazione perché tutti e cinque i progetti presentati per l’edilizia scolastica dunque hanno ottenuto il finanziamenti richiesto dalla Provincia. Un ulteriore finanziamento ottenuto, superiore ai due milioni e 600mila euro che dimostra la continua attenzione dell’Ente e del settore edilizia, agli istituti scolastici presenti nel nostro territorio».