Castelfidardo, approvato l’assestamento di bilancio: finanziati tre progetti

CASTELFIDARDO – Tra i vari punti discussi ieri (29 luglio) in consiglio comunale a Castelfidardo è stato approvato l’assestamento al bilancio di previsione 2022-2024. Sono stati finanziati fra gli altri tre progetti di particolare rilievo: in primis l’illuminazione di via dello Sport, un’opera significativa per il miglioramento della sicurezza della zona che collega il Palasport al campo sportivo Mancini. «Frequentata da tanti atleti fidardensi, la via risultava buia e quindi critica per la visibilità sia all’imbocco che all’uscita della stessa – ha spiegato il sindaco Roberto Ascani -. Poi il ripristino della strada antincendio del Parco della Selva, la cosiddetta strada Tagliafuoco, di fondamentale importanza visto l’incendio dello scorso anno e l’aggravarsi della situazione climatica che stiamo vivendo. In più il Fondo Ministeriale per la progettazione territoriale di 72mila e 145 euro dedicato ad un concorso di idee per la riqualificazione del centro storico. Per questo concorso abbiamo già stipulato un protocollo di intesa fra il Comune di Castelfidardo e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ancona e a breve uscirà il bando con tutti i requisiti. Un grande risultato frutto delle richieste di tutto il Consiglio e del tavolo di confronto sulla pedonalizzazione della piazza rappresentato da ben 32 soggetti fra enti e associazioni». Proprio in questi giorni poi il Comune sta installando ulteriori 13 telecamere sul territorio, una garanzia in più contro i reati predatori.