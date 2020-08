Si è riunita l’assemblea dei soci per la nomina del cda in scadenza. Tanti i progetti della multiutility, tra cui l'inaugurazione del "nuovo" depuratore

CASTELFIDARDO – Si è riunita l’assemblea dei soci di Acquambiente Marche nella sede di Castelfidardo per la nomina del cda in scadenza. Si è trattata di una semplice formalità anche perché, visti i risultati raggiunti, i sindaci dei Comuni soci, Michele Vittori (Cingoli), Lauretta Giulioni (Filottrano), Gianluigi Tombolini (Numana) e Filippo Moschella (Sirolo), hanno riconfermato all’unanimità il Consiglio uscente.

Nel prossimo triennio la multiutility impegnata nella gestione della risorsa idrica sarà guidata dal presidente Massimo Palazzesi (Numana) che potrà contare sulla vice Lara Sarnari (Filottrano) e sui consiglieri Gilberto Chiodi (Cingoli) e Franco Fanelli (Sirolo). Riconfermato anche il collegio sindacale di cui fanno parte il presidente Gianluca Natalucci, Francesca Mazza e Monica Lillini. Mauro Tarantino e Simone Mangoni sono stati nominati sindaci supplenti.

«A nome del cda voglio esprimere tutta la mia gratitudine ai sindaci per la nostra riconferma che ci spinge ulteriormente a dare il nostro contributo per rendere Acquambiente Marche un’azienda ancora più dinamica e in salute – ha dichiarato il presidente Palazzesi -. Da tempo abbiamo intrapreso una svolta green che ci consente di offrire i nostri servizi nel pieno rispetto dell’ambiente, inoltre abbiamo lavorato per potenziare le strutture esistenti e rinnovare presidi strategici come il depuratore di Villa Poticcio a Castelfidardo. Quest’ultimo ha subito importanti lavori di ampliamento e ammodernamento che saranno inaugurati il 24 settembre».

Acquambiente Marche è quindi pronta a nuove sfide per ottenere un ulteriore salto di qualità, rendendo ancora più dinamica ed efficiente la multiutility che proprio negli ultimi mesi ha dato vita ad alcuni importanti cambiamenti tra cui il nuovo logo aziendale e la campagna di comunicazione creata per far conoscere meglio l’azienda e rafforzare il legame con l’utenza.