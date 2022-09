È di Castelferretti il più bello d’Italia: «Nessuna dieta particolare, ma molto sport». Ecco chi è Alessandro Verdolini

Verdolini, laureatosi nel 2018 in Scienze della comunicazione all’università di Macerata, sogna una carriera da attore. «Ma da domani inizio a lavorare in un'agenzia di comunicazione». Ha partecipato anche al programma tv "Uomini e donne"

ANCONA – Si chiama Alessandro Verdolini, ha 28 anni ed ha vinto il concorso «Il + bello d’Italia 2022». Occhi azzurri, fisico atletico, 187 centimetri di altezza, una laurea in Scienze della comunicazione e un nuovo lavoro che inizierà da oggi (1° settembre). Hai voglia, poi, a dire che i belli sono soltanto belli e per niente intelligenti.

«(ride) Questa storia del bello che non balla è da sfatare. L’intelligenza non dipende dalla bellezza», riflette Alessandro, raggiunto al telefono a Roma, la città in cui da oggi vivrà per via del suo nuovo lavoro.

Alessandro Verdolini, di Castelferretti, ha vinto il concorso “Il + bello d’Italia”

«È il lavoro per cui ho studiato, mi occuperò di comunicazione e di social media management». Originario di Castelferretti, con un passato (non così lontano) da dj, Alessandro conosce bene Ancona. «Lavoravo nel quartiere delle Palombare fino a poco tempo fa, in un’agenzia di comunicazione».

Prima, ha svolto i lavori più vari: «Cameriere in discoteca, vigilante privato, rappresentante e persino impiegato in un’agenzia di viaggi». Un volto noto al grande pubblico, quello di Verdolini, che esattamente un anno fa cominciava la sua esperienza nel programma tv “Uomini e donne“, condotto da Maria De Filippi.

Alessandro Verdolini con mamma Roberta e papà Gianni

«Se Maria (De Filippi, ndr) si sia fatta sentire? No, non mi ha chiamato, ma a lei sono grato per tutto. Con me, è sempre stata carina e quell’esperienza mi è servita molto a livello umano, circa i rapporti personali. Sono cresciuto molto grazie a “Uomini e donne”». Alla manifestazione organizzata da Silvio Fasano, ideata da lui e dal fratello Antonio nel 1979, passò pure l’attore Gabriel Garko.

Cosa si prova ad essere il più bello d’Italia? «Beh, è una bellissima soddisfazione, un titolo che potrebbe aprirmi molte strade. Però, io rimango l’Alessandro di sempre, quello di prima, quello che ero. Insomma, sono sempre io, la mia personalità non cambia».

Verdolini, 28 anni, alla finale di Alassio

Un riconoscimento, questo, che Verdolini dedica ai genitori, «alla famiglia che mi ha sempre sostenuto, oltre che in questo concorso, in tutte le scelte che ho fatto nella vita. Mio padre e mia madre mi seguono ovunque – evidenzia – e c’erano anche il giorno della finale ad Alassio».

Ma qual è il segreto per essere il più bello d’Italia? «Nessuna dieta particolare – fa sapere – ma sto attendo all’alimentazione e faccio sport. Vado in palestra due-tre volte a settimana, faccio sala pesi. Fino a tre mesi fa, praticavo calcio, ma ho dovuto smettere a causa del trasferimento a Roma per il nuovo lavoro».

Verdolini, laureatosi nel 2018 in Scienze della comunicazione all’università di Macerata, sogna una carriera da attore: «Sono contento di fare ciò per cui ho studiato, ma se mi si chiede quale sia il mio sogno nel cassetto rispondo l’attore. È il mio desiderio fin da piccolo. Un sogno quasi irrealizzabile, è vero, ma niente è impossibile, no?».