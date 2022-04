“Casa Elica”, luogo di riferimento per l’azienda: «Intuizione, creatività, passione»

Francesco Casoli, Presidente di Elica: «È il posto in cui mio padre Ermanno ha pensato e costruito la prima cappa». Ecco il progetto innovativo per i collaboratori

FABRIANO- Elica inaugura ufficialmente “Casa Elica”, la villa fabrianese, storica residenza della famiglia Casoli, destinata a diventare un luogo di riferimento per l’azienda, pensata per l’ispirazione e la contaminazione delle idee. Elica, che da sempre si distingue per modalità di coinvolgimento inedite e innovative dei propri collaboratori, ha sviluppato l’idea di “Casa Elica” con l’obiettivo di creare un nuovo spazio polifunzionale a disposizione per diverse attività, legato ai principi essenziali dell’azienda: proprio tra queste mura, infatti, Ermanno Casoli ha fatto nascere Elica nel 1970 e sulle orme lasciate dal fondatore si vuole mantenere vivoquesto luogo perché continui a generare innovazione.

Casa Elica

«Casa Elica si lega alla mia storia personale e familiare ma soprattutto rappresenta la genesi di Elica e per questo è un progetto che mi appassiona particolarmente», ha detto Francesco Casoli, Presidente di Elica. «È il posto in cui mio padre Ermanno ha pensato e costruito la prima cappa, qui ritroviamo l’intuizione e la creatività che hanno reso l’azienda quella che è oggi: sono valori guida per tutte le persone di Elica e fonte di ispirazione e passione per tutti coloro che, a partire da oggi, si incontreranno in Casa Elica, un luogo in cui far nascere nuove idee per portare l’azienda sempre più in alto, laddove gli altri non pensano di andare».

Casa Elica, sulle cui pareti sono appesi ancora i dipinti fatti dal fondatore Ermanno Casoli, mantiene le caratteristiche della dimora originaria affinché gli ospiti possano sempre sentirsi accolti, respirare “l’aria di casa”, stimolando in loro riflessione, creatività e pensiero laterale. Per generare idee davvero innovative è importante cambiare sempre prospettiva, confrontarsi, uscire dalla quotidianità e rompere gli schemi: “Casa Elica” vuole accogliere tutto questo.

Il progetto rientra nel programma “Elica Aspirations Lab”, che raggruppa tutte le attività di “education and development people” dedicate alla crescita personale e professionale delle persone di Elica. Oggi “Casa Elica” si inaugura con un corso di formazione sul tema della “Leadership Emotiva” per i nuovi manager, ma si tratta soltanto della prima esperienza, perché la villa è pronta a ospitare tante altre attività: incontri istituzionali, con clienti o fornitori, investitori, CDA, Team Building all’aperto e brainstorming per tutte le funzioni aziendali, con l’obiettivo di aprirsi presto anche al territorio.