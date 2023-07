Cartoceto, torna ‘Parchi d’estate’: spettacoli, concerti ed attività per i più piccoli

CARTOCETO – Dopo il successo dello scorso anno, torna a Cartoceto Parchi d’Estate, rassegna itinerante per le aree verdi del territorio promossa dal Comune di Cartoceto in sinergia con la Pro Loco, le associazioni S.D.P.M. Pontemurello e La Via della Seta, in partnership con il Corpo Bandistico di Cartoceto, la Fondazione Carifano e l’associazione A.D.AM.O Fano.

Da venerdì 14 luglio e sino al 1 settembre, nei meravigliosi parchi di quartiere, alla ricerca di un po’ di fresco nelle calde giornate estive, le serate offriranno un ventaglio di spettacoli tra comicità, musica, teatro, animazione per i più piccoli, giochi e molto altro ancora, con la possibilità anche di cenare all’aperto dalle 19.30.



La rassegna si muoverà negli otto parchi di quartiere accendendo a turno le luci su uno spettacolo diverso, per poi chiudersi sabato 2 settembre in Piazza Giovanni Paolo II con un grande appuntamento di fine estate ancora tutto da svelare.

«Torna per il secondo anno Parchi d’Estate – racconta il Sindaco Enrico Rossi – un format che ci traghetta lungo tutta la stagione calda e che vuole essere una finestra aperta sulla leggerezza e sullo stare assieme, valorizzando i parchi del nostro territorio, promuovendone la conoscenza quali luoghi di aggregazione e creando occasioni di viva socialità».

Enrico Rossi Sindaco di Cartoceto

«Rispetto alla passata edizione – prosegue il Sindaco – quest’anno abbiamo privilegiato proposte che potessero mostrare il lato più creativo degli artisti, dando spazio a tanti giovani musicisti, tra cover, tributi, volti noti e nuove proposte; abbiamo cercato di aprire una piccola finestra sul teatro, tra comicità e prosa; abbiamo dedicato ai più piccoli spazi di divertimento e conoscenza con giochi, spettacoli di magia e burattini e una serata sull’arte circense».

«Parchi d’Estate – evidenzia più in generale il Sindaco – si innesta in un programma ricco, tra Conterranea, le cene-spettacolo (prossime date 21 e 29 luglio) in luoghi d’autore durante le quali raccontiamo gli itinerari turistici e degustiamo l’intero territorio di produzione della DOP Cartoceto, e Stelle d’Argento, la serata del 13 di agosto, che accenderà di musica i locali del borgo storico di Cartoceto per le notti delle stelle cadenti. Un’offerta che vuole parlare ad un pubblico variegato e diversamente interessato: culturale, enogastronomico, di semplice divertissement. Chiuderemo poi sabato 2 settembre, in Piazza Giovanni Paolo II, con una festa di fine estate».

IL PROGRAMMA



Si parte questo sabato 22 alle 21 presso al parco del Quartiere Pontemurello, Rock Sound con The Bucca Brothers, band reduce da XFactor Ungheria; si prosegue poi il 28 luglio alle 20.30 al Quartiere Fiume, con Il Parco Magico, una serata di divertimento per i più piccoli tra i burattini di Masha e Orso, la magia di Magic Family e Magic Card Rodo e musica del dj set.



Il mese di agosto si apre venerdì 4 alle 21, presso l’area sportiva di via Ripe, con Una sera a Cartoceto che prevede il concerto del Corpo Bandistico di Cartoceto, lo spettacolo teatrale di Claudio Pacifici “Spalmarsi d’amore” e il dj set di Corrado Cori. Domenica 6 alle 20.30, presso il parco del Quartiere Santi, Circus Night, una finestra sul divertente mondo dell’arte circense, con laboratori per bambini e uno spettacolo di clowneria e giocoleria comica, il tutto a cura di Cirkolistico, arricchita da personaggi a sorpresa e tatoo+baloon. Venerdì 11 alle 21.30, presso il parco del Quartiere Calcutta, arriva Il Cantautorato, italiano e internazionale, di Luca Vagnini & The Target Band, mentre venerdì 18 alle 21, tanto ritmo al parco del Quartiere Cantanti, con una serata Dance&Folk in compagnia delle scuole di danza ASD Dancing Time e ASD Sos Danza e del gruppo electric folk degli Stranivari. Venerdì 25 alle 21.30, al parco del Quartiere Peep, “MArCHE Ridere”, la comicità del San Costanzo Show con il nuovo esilarante spettacolo.



A chiudere il tour dei parchi, venerdì 1 settembre alle ore 21, presso il parco del Quartiere Centro, un tributo alla musica di Max Pezzali e degli 883 con “Secondo Tempo – tribute band”.

Tutte le info sui social di Cartoceto Turismo e presso il Punto IAT (0721.898437 | cartocetopuntoiat@gmail.com)