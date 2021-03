LUCREZIA – Presto la cittadinanza potrà nuovamente usufruire dell’impianto sportivo “Omar Sivori” di Cartoceto. Un vero e proprio fiore all’occhiello dell’universo sportivo locale usato sia dalle realtà locali di calcio a 5 che per altri sport tra cui il tennis. Sono infatti in fase di completamento i lavori di manutenzione straordinaria costati oltre 60mila euro. L’intervento è stato pianificato dall’amministrazione al fine di apportare migliorie significative alla struttura sportiva che ospita le attività di due società di calcio a 5, l’A.S.D. Buldog TNT Lucrezia e l’A.S.D. Lucrezia, nonché quelle del Tennis Club Lucrezia.

Il sindaco Enrico Rossi

«La militanza dell’A.S.D. Buldog Lucrezia nel campionato di Serie A2 – spiega il Sindaco Enrico Rossi – ha richiesto una serie di adeguamenti tecnico funzionali alla struttura, che riscontrassero le prescrizioni dettate dalla F.I.G.C. per gli impianti che ospitano campionati professionistici nazionali. Al contempo, abbiamo proceduto con una serie di interventi relativi alle nuove normative in materia di prevenzione incendio».

«La promozione della Buldog TNT riempie il territorio d’orgoglio – sottolinea il Sindaco Rossi – era quindi doveroso intervenire, per evitare che in una competizione così importante la società rischiasse di perdere alcune partite a tavolino a causa delle criticità funzionali. L’impianto, inoltre, è uno dei luoghi più importanti di aggregazione sana e di formazione sportiva per i giovani del nostro territorio, un aspetto questo – continua il Sindaco – di grande rilevanza per garantire lo sviluppo sociale, educativo e sportivo del tessuto più giovane della nostra comunità».

«Nello specifico – evidenzia il consigliere con delega allo Sport, Raffaele Guidi – gli interventi riguardano la realizzazione di un tunnel di collegamento tra gli spogliatoi e il campo da gioco, un impianto di ventilazione meccanizzata finalizzata alla stratificazione interna e all’estrazione dell’aria, per evitare la formazione di condensa e umidità, la realizzazione di uno spazio più idoneo ad ospitare la centrale termica, l’allestimento di uno spazio dedicato all’infermeria».



Naturalmente gli interventi sono stati accolti con entusiasmo e grande soddisfazione da tutti gli amanti dello sport locali che sostengono e seguono con calore i loro beniamini impegnati nei vari campionati.