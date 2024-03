Cartoceto, maxi restyling delle strade: al via i lavori

CARTOCETO – Partiti alcuni interventi di messa in sicurezza stradale e ripristino degli asfalti di numerosi tratti del territorio del comune di Cartoceto, per un miglioramento delle infrastrutture e della sicurezza della circolazione.

A seguito dell’estensione o del potenziamento delle linee elettriche, sono stati avviati gli asfalti di via Pieve (2 km), via A. Moro, via Fiume, via G. Oberdan, via S. Giovanni, via San Marco e altre.

Inoltre, è di prossimo avvio il cantiere di via della Repubblica che prevede l’asfaltatura del tratto tra via A. Vespucci e via A. Moro e di tutto il del parcheggio di fronte alla delegazione comunale, così come l’ampliamento di Piazza Giovanni Paolo II.

Quest’ultimo intervento, che tra le altre cose include anche il rifacimento dell’insegna della Piazza e l’installazione di alcuni elementi di illuminazione, ha l’obiettivo di spostare l’attraversamento pedonale, attualmente posizionato sul retro delle auto in sosta, al fine di rendere più sicuro il passaggio di pedoni e diversamente abili.

Previsti, in ultimo, anche alcuni lavori su via Piana, per una necessaria messa in sicurezza del transito dei mezzi.