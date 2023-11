Cartoceto, il mondo del volley in lutto pe la scomparsa di Eugenio Ordonselli

CARTOCETO – La comunità di Cartoceto piange in queste ore la scomparsa di Eugenio Ordonselli, per tutti Gianni, storico dirigente della società e promotore della fusione tra i sodalizi di Calcinelli e Lucrezia.



A ricordarlo con un sentito post divenuto ben pesto virale è stata la stessa società Apav Calcinelli-Lucrezia: «La Società, la famiglia Apav, vive oggi un momento di grande sconforto per la notizia della scomparsa di Eugenio Ordonselli, in arte Gianni, storico dirigente di questa società e promotore a fine anni novanta della fusione tra Calcinelli e Lucrezia. Il nostro pensiero va alla famiglia, alla moglie Simonetta che lo ha sempre supportato, al figlio Roby mitico ed esperto allenatore Apav e alla figlia Giovanna, ai quali ci uniamo e stringiamo in questo momento di dolore che colpisce profondamente anche noi. A Eugenio dedichiamo questo pensiero del nostro Giuseppe Frassinelli. “Gianni, Un uomo di sport Un grande uomo di sport. Gianni ci ha lasciato un autentico insegnamento di vita a 360 gradi. Gianni è stata una grande persona dando ad ognuno di noi quell’insegnamento di cui avevamo e, a tutt’oggi, abbiamo bisogno. Ci ha insegnato onestà, senso di responsabilità, senso di collaborazione e di correttezza reciproca. Gianni e APAV per me ma credo per molti, per tutti, sono stati sempre una sola cosa. A me personalmente ha sempre dato molto, davvero molto e mi continuerà a dare.Da lassù Gianni ci osserverà e ogni nostra vittoria, ogni nostra emozione sportiva, ogni crescita che otterremo sarà anche per Gianni, di Gianni, con Gianni”. Gianni la tua “schiacciata vincente” sarà sempre il punto migliore per tutti noi!».

Il funerale si svolgerà alle 15 nella chiesa di Santa Croce a Calcinelli.