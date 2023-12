Cartoceto, il 2024 inizia con il potenziamento della Polizia

CARTOCETO – «Si apre una nuova fase per l’intero servizio integrato di polizia locale di Cartoceto, che, dal nuovo anno, potrà contare su un potenziamento rilevante del personale e su ingenti investimenti relativi alle dotazioni strumentali e tecnologiche, frutto di un costante lavoro mirato ad intercettare risorse per il miglioramento di un servizio importantissimo alla luce delle nuove dinamiche sociali, ausiliario a quello delle forze di polizia», così il Sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi, dopo i recenti risultati rivolti ad incrementare la sicurezza sul territorio nel lungo periodo.

«Un progresso significativo – racconta soddisfatto il Sindaco – che ridefinisce gli standard delle attività di controllo della circolazione stradale, del monitoraggio generale del territorio e di prevenzione e contrasto della microcriminalità, anche di natura predatoria, così come dei fenomeni di danneggiamento del patrimonio pubblico. A partire dal 1° gennaio, infatti, potremo finalmente contare in modo strutturale su cinque agenti, di cui il territorio di Cartoceto non ha mai disposto, che garantiranno quotidianamente la presenza di una pattuglia nei diversi i turni, consentiranno di allargare l’arco temporale annuale durante il quale effettuare anche il servizio notturno, così come di aumentare la frequenza settimanale di quest’ultimo».

«Abbiamo inoltre voluto investire fortemente – prosegue il Sindaco – anche grazie al recente bando della Regione Marche finalizzato al potenziamento della polizia locale, sull’acquisto di strumentazioni tecnologiche ad oggi imprescindibili per cercare di svolgere un servizio quanto più efficace sul territorio. Già ventidue dispositivi di monitoraggio sono stati messi in rete e connessi alla sede della polizia, tra telecamere ambientali, posizionate in alcune aree strategiche, e sistemi di lettura targhe, dislocati nei punti di accesso al territorio, ai quali ne saranno integrati a breve altri due. A questi si aggiungeranno due fototrappole, un etilometro e un telelaser che completeranno la dotazione della polizia locale».

Enrico Rossi Sindaco di Cartoceto

«Già nel recente passato – sottolinea il Sindaco Rossi – eravamo riusciti nell’intento di sostituire integralmente i mezzi ormai troppo vecchi con cui gli agenti si trovavano a svolgere il proprio lavoro, con dei nuovi veicoli full-electric. Ma il risultato strutturale ancora più importante, lo si raggiungerà nel 2024 quando saranno aggiudicati, per un milione di euro, i lavori di realizzazione del nuovo centro civico, nel quale troverà spazio anche la sede destinata alla polizia locale, obiettivo rispondente ai moderni canoni di sicurezza e che permetterà anche un risparmio sull’attuale spesa di gestione corrente».

Un’azione avviata da tempo quella dell’Amministrazione comunale di Cartoceto, che ha saputo guardare lontano alla luce del protocollo sul “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, sottoscritto il 15 dicembre scorso in Prefettura insieme agli altri Comuni della provincia di Pesaro Urbino. L’accordo, infatti, mira alla mappatura su scala provinciale di tutti i dispositivi tecnologici di controllo, aprendo all’implementazione futura da parte dei privati e mettendo nella disponibilità delle forze dell’ordine un’importantissima piattaforma di monitoraggio del territorio, che definisca anche una modalità di incremento organico delle dotazioni strumentali necessarie.

«Il progetto – conclude il Sindaco Rossi – evidenzia ancora di più la strategicità dell’impegno profuso dall’Amministrazione in tal senso. Un lavoro, tradotto soprattutto in quantità di risorse impiegate, che ribadisce l’attenzione verso la sicurezza, sia reale, sia percepita, quale obiettivo primario. Un perseguimento che richiederà uno sforzo costante e che, con il nuovo scenario, potrà gradualmente trovare maggiore concretezza a beneficio di tutti i cittadini».