Cartoceto Dop, il 5 e 12 novembre il festival dell’olio

CARTOCETO – L’oro di Cartoceto. Appuntamento fisso in calendario per gli amanti dell’olio quello con “Cartoceto Dop, il Festival – Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva di Cartoceto” che, giunta alla sua 46^ edizione, domenica 5 e 12 novembre tornerà ad animare l’antico borgo collinare dell’entroterra fanese.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Cartoceto e dalla Pro Loco cittadina, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione Marche, della Provincia di Pesaro Urbino e della Camera di Commercio delle Marche, la partnership di Confcommercio, Coldiretti, Alberghi Consorziati e AIS Marche e il principal sponsor Lancia e numerosi altri sponsor privati, accenderà di sapori, odori, storia, spettacoli, musica e bellezza l’intero borgo.

La presentazione del festival dell’Olio di Cartoceto

Domenica 5 e 12 novembre, infatti, la “tavola” della kermesse dell’oro verde delle Marche viene imbandita con le eccellenze dell’agroalimentare e un ricco menù di iniziative culturali. Un percorso articolato tra enogastronomia, arte, natura, spettacoli e grande musica che, a partire da Piazza Garibaldi, roccaforte dei produttori di olio della DOP Cartoceto, si snoda in tanti percorsi quanti sono gli interessi del pubblico che raggiunge l’antico borgo della Valle del Metauro. Il mondo del gusto trova come sempre ampi spazi: il mercato dei produttori per una spesa di qualità a km 0; il mercatino alimentare di via Umberto I, “La cucina dei sapori. Genuina ma non ingenua”, rassegna con alcuni chef marchigiani (tra i quali Errico Recanati di “Andreina” e Davide Di Fabio de “La Gioconda”, entrambi 1 stella Michelin), capitanati da Lucio Pompili del Symposium che, nelle due domeniche, saranno alle prese con cooking show e degustazioni; l’area dedicata ai produttori del Consorzio dell’Olio DOP Cartoceto dove poter imparare a conoscere e degustare l’olio; le osterie dove degustare i piatti della tradizione e esplorare interessanti innovazioni; gli antichi frantoi da visitare tra profumi e assaggi d’olio, dove apprendere l’arte della molitura e assaggiare l’olio nuovo; l’aperitivo a cura dell’Associazione Italiana Sommelier della delegazione di Pesaro Urbino al Belvedere di via Cardinal Pandolfi dove accompagnare ai vini del territorio un gustoso aperitivo di salumi e formaggi in compagnia di due concerti nati in collaborazione con l’Urbino Jazz Club.

Ad esaltare la proposta artistica e musicale del Festival, gli Spettacoli del Trionfo delle 18.30 al Teatro del Trionfo che ospiterà due grandi appuntamenti: domenica 5 novembre il ritorno sulla scena di Simona Molinari che, recentemente insignita del prestigioso Premio Tenco, porterà a Cartoceto “Concerto acustico” il suo progetto più intimo ed emozionante per piano, voce e chitarra; domenica 12 invece arriva Ghemon, che per la prima volta porta il suo fortunatissimo spettacolo musicale “Una cosetta così” nel nord delle Marche (era stato solo ad Ascoli Piceno a giugno), dopo aver toccato con il suo tour estivo le principali città dello Stivale. Biglietti in prevendita su ciaotickets.com.

Energia, fantasia, divertimento e musica saranno gli ingredienti dell’animazione di strada, una formula perfetta per far sorridere tutta la famiglia. Se le vie del borgo saranno animate domenica 5 dall’allegra brigata di 12 elementi, la toscana marching band Bandita, domenica 12 tra dixiland e swing anni ’20 e ’30 arriva l’emilianissima Roaring Emily Jazz Band. Invece in piazza XX Settembre, location ormai dedicata ai più piccoli, domenica 5 comicità, clowneria, funambolismo e musica con “Savoir Faire” di Damiano Massaccesi, e domenica 12 magia e tanta comicità con le avventure di “Magicherie” della Combriccola dei Lillipuziani.