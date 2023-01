Carri allegorici, sfilate in maschera e divertimento: si accende il Carnevale nelle Marche

Il prossimo fine settimana travestimenti, coriandoli ed eventi per bambini a Fano, Offida, Trodica di Morrovalle e Amandola. Tanti appuntamenti anche a teatro: Neri Marcorè si esibirà per le popolazioni alluvionate

MARCHE – Preparate maschere, costumi, coriandoli e stelle filanti perché il Carnevale nelle Marche è pronto a partire e a stupire con sfilate di carri allegorici, feste per bambini, balli e molte altre iniziative. Anche se la settimana clou è quella dal 16 al 21 febbraio, domenica 5 febbraio sarà già possibile immergersi nell’atmosfera goliardica della festa più divertente dell’anno.

Sfilate di grandi carri allegorici e maschere, lancio di dolciumi, il Carnevale dei bambini e molto altro. Il prossimo weekend inizia il Carnevale di Fano, uno dei più antichi d’Italia. Per tre weekend, più il giovedì e il martedì grasso, numerosi eventi lasceranno a bocca aperta adulti e bambini. A Palazzo Bracci Pagani venerdì 3 febbraio alle 17 è in programma “Fabbricazione digitale” dove sarà possibile raccontare la propria idea di Carnevale attraverso la stampa 3D. Sabato 4 appuntamento con “Crea la tua maschera luminosa” laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni. Domenica 5 febbraio alle ore 10 in viale Gramsci da non perdere il Carnevale dei bambini con festa in piazza XX settembre. Alle 15 sempre in viale Gramsci Primo Corso Mascherato con la grande sfilata di carri allegorici, maschere e getto di dolciumi. Tra gli ospiti Rossella Brescia, Baz e Ciccio direttamente da “Tutti pazzi per RDS”.

Ad Offida (AP) il Carnevale storico entra nel vivo domenica 5 con l’evento “Domenica degli amici”, musica e allegria con le Storiche Congreghe offidane in centro storico a partire dalle ore 16. Stessa data per il Carnevale di Trodica di Morrovalle (MC) con la fiera tradizionale, street food e animazioni per bambini dalle 12 alle 19. Alle 14:30 la grande sfilata dei grandi carri allegorici e dei gruppi mascherati accompagnati dalla banda e dalle majorette. A seguire premiazione e musica. L’ingresso è libero. Ad Amandola (FM) va in scena il Carnevale de li Paniccià, il più antico dei Sibillini. A fare da cornice all’attesissima sfilata del 12 febbraio sono delle serate danzanti, una di queste in programma sabato 4 febbraio alle ore 21 con la band Cuore d’Italia.

Non solo Carnevale perché il calendario di eventi per la settimana dal 29 gennaio al 5 febbraio è ricco di appuntamenti. Ad Ancona, dopo la tappa di Ascoli Piceno, Arturo Brachetti salirà sul palco del Teatro delle Muse con lo spettacolo “Solo, the Legend of quick change” lunedì 30 e martedì 31 gennaio alle ore 21. A Numana invece, al Cinema Arena Italia, il 3 febbraio alle 21:15 va in scena “Dario Cassini show” con uno spettacolo esilarante. Il costo del biglietto è di 15 euro e parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza. Domenica 5 febbraio alle 18 Neri Marcorè si esibirà al Teatro La Fenice di Senigallia con “Le mie canzoni altrui”, un concerto speciale il cui ricavato andrà interamente a beneficio della popolazione alluvionata.

A Fermo il Teatro dell’Aquila ospita il concerto di Claudio Baglioni “Dodici note Solo” in programma giovedì 2 febbraio alle ore 21. Il cantante si esibirà con le composizioni più famose del suo repertorio. Al Cine Teatro di Pedaso invece, sabato 4 febbraio alle 21 si terrà lo spettacolo “A tu per tre” con l’attore Maurizio Casagrande. Stessa data per la commedia di Marco Marzocca, il noto comico di Zelig, che, insieme a Stefano Sarcinelli, sarà sul palco del Teatro comunale di Treia (MC) col suo svampito domestico filippino in “Ciao Signò”. A San Benedetto del Tronto, per la rassegna Teatro Ragazzi, domenica 5 febbraio alle ore 16:30 al Teatro Concordia andrà in scena “Nonnetti”.