Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Alpitour insieme per lanciare un messaggio di inclusione

PESARO – In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, Alpitour World, in collaborazione con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, ha in programma una serie di iniziative speciali volte a promuovere i valori di equità, diversità e inclusione sia dentro che fuori dal mondo dello sport. Domenica 9 marzo, durante la partita della 32^ giornata di serie A2 contro la Real Sebastiani Rieti, infatti, i giocatori della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro scenderanno sul parquet indossando sulle proprie divise i cognomi delle loro madri, anziché quelli abitualmente utilizzati. Un gesto simbolico che si ispira ad un’iniziativa realizzata dalla Lega Calcio di Serie A su proposta di AC Milan, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che la trasmissione del solo cognome paterno è stata sostituita da una sentenza della Corte Costituzionale del 2022, la quale permette l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori. Al termine del match le maglie dei giocatori saranno, inoltre, acquistabili sul sito https://www.victorialibertas.it/ e il ricavato sarà devoluto all’associazione Percorso Donna di Pesaro che lo destinerà al progetto “Futura”, per il sostegno economico delle donne vittime di violenza.

Questa attività si inserisce all’interno delle varie iniziative raccolte nel key message “Alpitour. Equal not less” creato da Alpitour World con lo scopo di valorizzare tutte le decisioni in ambito D&I (Diversity and Inclusion) intraprese dal Gruppo per favorire il continuo sviluppo di progetti che aiutino a mantenere alta l’attenzione verso le persone e i loro diritti. Un impegno che è valso ad Alpitour SpA, la recente Certificazione per la Parità di Genere, che riconosce la volontà di costruire un ambiente inclusivo e meritocratico, attraverso una strategia a lungo termine basata sul rispetto reciproco e la parità di trattamento. Valori condivisi anche dalla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro di cui Eden Viaggi, Brand parte di Alpitour World, è sponsor da oltre dieci anni. Per questo anche la t-shirt usata dalla squadra per il riscaldamento porterà lo stesso key message accanto al logo di Alpitour World.

«Il match del 9 marzo ci permette di sensibilizzare un pubblico eterogeneo su temi cruciali e attuali, come l’uguaglianza sociale e la parità di genere, e di riflettere sul potere dello sport nel promuovere un cambiamento culturale duraturo” – commenta Tommaso Bertini, Chief Marketing Officer di Alpitour World – “Con i nostri progetti e le buone pratiche che adottiamo in azienda aspiriamo a costruire un futuro in cui ogni individuo, indipendentemente dal genere, abbia le stesse opportunità di esprimersi e realizzarsi».

«La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sostiene con entusiasmo l’iniziativa promossa da Alpitour World, che attraverso un canestro simbolico vuole ribadire l’importanza di valori fondamentali come equità e inclusione, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Lo sport ha un ruolo sociale di grande impatto, capace di veicolare messaggi che vanno ben oltre il campo da gioco, sensibilizzando e unendo le persone attorno a principi di rispetto e solidarietà. Da sempre, il nostro Club è profondamente legato alla comunità locale e alle realtà del territorio che ogni giorno si impegnano per sostenere chi si trova in difficoltà. In particolare, vogliamo dare voce e supporto a chi subisce discriminazioni o violenze, fenomeni purtroppo sempre più presenti nelle cronache quotidiane», afferma Andrea Valli, Presidente della Victoria Libertas.

A conferma di questo impegno, anche il Brand Alpitour da quest’anno è tra gli sponsor della squadra di basket Olimpia Pesaro per la stagione 2024/2025; l’unica squadra interamente femminile della provincia di Pesaro Urbino e gemellata con la Victoria Libertas.

Inoltre, per coinvolgere tutta la comunità pesarese, durante il fine settimana dell’8 e 9 marzo Victoria Libertas e Olimpia Pesaro daranno vita ad un programma ricco di eventi, che coinvolgerà le atlete di ogni età, per puntare ulteriormente i riflettori sull’importanza dello sport e dei suoi valori. Tra queste, il 9 marzo le giocatrici dell’Olimpia Pesaro calcheranno il parquet insieme ai giocatori della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, indossando una maglia che riporterà “Equal Not Less” per ribadire ulteriormente l’impegno di Alpitour World verso questo importante cambiamento culturale, comune e condiviso.