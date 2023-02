FANO – Dal sindaco del Carnevale all’intrattenimento per bambini, dall’esibizione di Touch Rugby agli Abbracci Gratis. Sono tante le iniziative in programma per Giovedì Grasso (16 febbraio) in centro storico organizzate all’interno del programma del Carnevale 2023. Si inizia alle ore 16 con la cerimonia di Alzabandiera di Fano Città del Carnevale davanti alla sede municipale alla presenza della Musica Arabita e di rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Poi ci si sposterà in piazza XX Settembre dove avverrà l’elezione del sindaco del Carnevale, fascia che quest’anno sarà indossata da Daniele Gaudenzi, il Maestro della Musica Arabita che quest’anno compie 100 anni. A seguire “Sax-Oh! Orchestra”, Free improvisation music-clown di e con Filippo Brunetti Sound Art, un’esibizione di Touch Rugby a cura di Fano Rugby, Abbracci Gratis, animazione curata da ArFun Animasion.



In esposizione ci sarà il mini-carro “In amor vince chi fugge” di Matteo Bussetti, vincitore del concorso il Carnevalino e sarà allestito un piccolo mercatino artigianale. Nel corso del pomeriggio daranno organizzati anche dei laboratori dedicati al riciclo grazie all’impegno di Valeria Roberto e di ASET Spa.

Nella stessa giornata una delegazione composta dal sindaco Massimo Seri, dall’assessore Etienn Lucarelli, dalla presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli, dal consigliere Saul Salucci e dal Vulón, si recherà a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per partecipare alla cerimonia di presentazione dell’emissione filatelica dedicata ai Carnevali più antichi d’Italia. Oltre a Fano ci saranno i Carnevali di Venezia, Viareggio, Cento, Putignano e Acireale.