Carnevale di Fano, fissate le date dell’edizione 2024. Il programma di Martedì Grasso

FANO – Neanche il tempo di mandare in archivio l’edizione del 2023 del carnevale che già sono state ufficializzate le date per quello del 2024: le sfilate si svolgeranno nelle giornate del 28 gennaio, 4 e 11 febbraio. Dopo il sold out di domenica che ha portato a complessivamente 37mila le presenze di persone alle sfilate, il Carnevale si appresta a vivere gli ultimi appuntamenti del martedì grasso.

Protagonista sarà Piazza XX Settembre dove alle 15,45 è in programma una esibizione di Pizzica a cura di Fabrizio Nigro della Notte della Taranta. A seguire l’esibizione di tre giovani artisti fanesi: Asia Antognetti e Giuditta Polderi con una canzone omaggio a Fano “Ji ce stag ben a Fn” (io ci sto bene a Fano). Alle ore 17,30 è in programma la riconsegna delle chiavi della città dal Sindaco di “Fano città del Carnevale” Daniele Gaudenzi al Sindaco di Fano Massimo Seri.

Poi djset con un ospite d’eccezione che il Carnevale di Fano lo conosce molto bene, Joe T Vannelli dj set. Le sue performance live anticiperanno il rogo del Pupo e l’estrazione dei premi della lotteria, alla presenza del notaio Roberto Travaglini, che quest’anno mettono in palio: come primo premio, un’autovettura, una Aixam dalla concessionaria Ford Eusebi, mentre il secondo premio è un programma di abbonamento di 6 mesi del Personal Fitness Lab e il terzo una bicicletta elettrica di Cascioli.