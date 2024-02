FANO – Dopo il successo della prima domenica di sfilata il Carnevale di Fano si appresta a vivere il secondo corso mascherato con un già annunciato sold out di postazioni getto, palchi e tribune. Restano ancora disponibili biglietti per posti lungo il percorso.



Si inizia alle ore 10 con oramai l’immancabile Carnevale dei bambini e la sfilata delle scuole cittadine che hanno preparato mascherate per l’occasione. Il corteo partirà da viale Gramsci, passerà per il Pincio fino ad arrivare a piazza XX Settembre.

Alle 11, a Palazzo Braccio pagani, andrà invece in scena “Disturbi…di cuore”, incontro di sensibilizzazione all’uso del defibrillatore, a cura di Associazione Il Cuore di Andrea di Roma, appuntamento organizzato in collaborazione con Fanocuore e Ex Novo Compagnia Teatrale. Ricordiamo che il carro Carnevale di Fano Story, realizzato dall’Associazione Fantagruel e dedicato al Vulón, è un carro cardioprotetto.

Poi, alle 15, occhi puntati sulla parata dei carri di I e II categoria con abbinate le mascherate delle fazioni cittadine. Anche domenica 4 febbraio arriveranno a Fano troupe Rai e Mediaset per riprendere la manifestazione.



Tra le varie telecamere anche quelle del regista Andrea Lodovichetti che ormai da alcune settimane è impegnato nelle riprese del film dedicato al Carnevale. Dopo il successo di Pescamare un’altra opera filmica incentrata su un elemento identitario della città che fornirà un importate contributo alla candidatura avviata nel 2022 per far diventare i Carnevali, compreso quello di Fano, Patrimonio Culturale immateriale Unesco.