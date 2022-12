PESARO – “La notte in musica” accoglierà il Capodanno 2023 di Pesaro. La città torna a far festa per l’arrivo del nuovo anno, dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, con l’iniziativa promossa dal Comune di Pesaro. «L’appuntamento è per sabato 31 dicembre, dalle 23, in piazza – spiegano Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza e Massimiliano Santini, coordinatore eventi del Comune – per prepararci al brindisi di auguri per il nuovo anno. Siamo pronti a tornare ad abbracciare la città, le famiglie e i giovani che sceglieranno di trascorrere questa serata speciale, insieme, con “Pesaro nel cuore”».

“La notte in musica” – a ingresso libero e gratuito – alternerà sul palco centrale, il sound di quattro dj della città guidati Clarissa Vichi, vocalist della serata. La line up dell’evento prevede la performance “Happy new year 2023” dei Dual Size per proseguire con la proposta “world, afro, brazil” di dj Toni Messina. La festa andrà avanti con il sound indie rock, pop, electro, hip hop, rap, trap di dj Damien per concludersi con i ritmi house e dance di dj Toni Grandolfo.

Tra i protagonisti della serata, anche un’eccellenza musicale made in Pesaro: Daniele Mancini, saxofonista solista, nato professionalmente al Conservatorio Rossini e ora protagonista di concerti in tutto il mondo. Tra le sue collaborazioni, Lucio Dalla, Gipsy King, Donatella Rettore, Katia Ricciarelli, Francesco Sarcina, Nomadi e altri. Sul palco proporrà un repertorio che spazierà dalla musica classica al jazz, non mancheranno assoli esplosivi di house music.

Alle 23.59 l’intera piazza sarà coinvolta nel countdown che Clarissa Vichi farà partire; dopo la mezzanotte, si tornerà a «ballare, tutti insieme, sulle note di Pesaro Città creativa della Musica UNESCO che accompagnerà pesaresi e visitatori nel nuovo anno».