Capitale della Cultura 2022, lo scettro a Procida. Mancinelli: «Il nostro progetto va avanti»

Il comune campano ha avuto la meglio sulle altre nove finaliste. La proclamazione si è svolta in videoconferenza alla presenza del Ministro per le attività culturali e il turismo Dario Franceschini. Ecco cosa dice il sindaco del capoluogo marchigiano

ROMA- Procida si aggiudica lo scettro di capitale della Cultura 2022. La nomina è arrivata questa mattina – 18 gennaio – intorno alle 10.30 in rigorosa videoconferenza con tutti i rappresentanti delle 10 città finaliste (Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Procida, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra). Per il capoluogo marchigiano presenti online il sindaco Valeria Mancinelli e l’assessore alla Cultura Paolo Marasca che, insieme, avevano guidato l‘audizione dello scorso 14 gennaio.

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini ha proclamato la vincitrice leggendo la motivazione scritta dalla Giuria: «Il progetto culturale presente elementi di attrattività eccellenti. Il contesto dei sostegni locali pubblici e privati risulta ben strutturato così come la dimensione paesaggistica straordinaria, tecnologica e rilevante per tutte le isole del Mediterraneo. La combinazione di questi fattori sarà modello per i progetti sostenibili delle realtà isolane. Procida è capace di trasmettere un messaggio poetico e di auguri per tutti noi».

LE DICHIARAZIONI INTRODUTTIVE

Sempre Franceschini aveva introdotto la proclamazione con alcune parole riassuntive ma molto indicative sull’attività svolta: «È un anno particolare e lo vediamo soprattutto nelle modalità di svolgimento. Le scorse edizioni si sono svolte in presenza qui nella Sala Spadolini, oggi non è possibile ma è bello vedere e percepire questo seguito e questa partecipazione. Questa cerimonia completa il lavoro della commissione e consegnerà la vincitrice di un anno, ripeto, particolare. Mi impegnerò personalmente affinchè nei prossimi anni anche le città finaliste possano avere un riconoscimento ulteriore».

Significativo anche il contributo del presidente della Giuria, il professor Stefano Baia Curioni: «Ringrazio i miei assistenti con cui abbiamo condiviso tutto in questi ultimi mesi. Ringrazio le 28 città che hanno deciso di partecipare e mi compiaccio di tutta la qualità che siamo stati chiamati a giudicare. Peccato aver dovuto condurre una selezione severa per sceglierne una sola, non era un compito facile. Il tratto comune a tutte quante le finaliste è stato il partire dalla proprie fragilità per un disegno a lungo termine».

IL COMMENTO DEL SINDACO MANCINELLI

Non si è fatto attendere il commento del primo cittadino anconetano Valeria Mancinelli attraverso il proprio profilo Facebook: «È stata appena proclamata la Capitale italiana della cultura 2022. La scelta è caduta su Procida. Mi complimento con il collega sindaco e la comunità dell’isola. Siamo fieri delle parole del presidente della commissione che ha valutato i progetti e ne ha sottolineato il valore, non solo nazionale ma anche europeo. Siamo anche felici di come è stata motivata la scelta della capitale perchè la linea su cui si è mossa Procida e il messaggio che ha voluto lanciare hanno molte affinità con il nostro. Dunque siamo sulla strada giusta. Come ho più volte ribadito il nostro progetto, popolare, di crescita e di sviluppo, va avanti. E lo realizzeremo insieme».