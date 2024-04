Caos superbonus nelle aree del sisma, mobilitazione del Pd marchigiano ad Arquata

ASCOLI – Dalla segretaria regionale Chantal Bomprezzi ai rappresentanti marchigiani in Parlamento, dal segretario provinciale ascolano Francesco Ameli ai sindaci del Piceno militanti nel centrosinistra. C’erano proprio tutti, questa mattina (sabato 30 marzo 2024) alla manifestazione promossa dal Partito Democratico, che si è svolta ad Arquata, in particolare nella frazione di Pretare, per protestare contro le ultime vicissitudini che hanno riguardato il superbonus nelle aree del cratere, che prima era stato ‘cancellato’ dal consiglio dei ministri per poi essere stato ripristinato proprio poche ore dopo.

La protesta

«Grazie alla forte protesta del nostro partito, dei sindaci e delle comunità colpite dagli eventi sismici del 2016, il ‘blitz di Pasqua’ tentato dal governo Meloni non è riuscito – hanno spiegato, in coro, i rappresentanti del Pd, che per l’occasione si sono mobilitati proprio in uno dei luoghi simbolici del Piceno che è stato devastato dal terremoto -. Tuttavia, le risorse messe a disposizione sono briciole che non risolvono la grave situazione. Siamo qui per dire basta a queste prese in giro e per chiedere l’intervento del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che non ha detto nulla sulla questione».