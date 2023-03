Cantieri, disagi e incidenti in A14: sopralluogo dei parlamentari nel tratto Piceno

ASCOLI – È stato fissato per il prossimo 23 marzo il sopralluogo alle gallerie dell’A14 interessate dai lavori nel tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Pedaso da parte di una delegazione della commissione Ambiente alla Camera. Ovviamente, si farà il punto sui vari interventi e verrà presa in esame anche la situazione relativa alla galleria Castello, all’interno della quale si sono verificati numerosi incidenti mortali come quello dello scorso mese di febbraio in cui perse la vita il campione paralimpico Andrea Silvestrone, insieme a due dei suoi tre figli.

L’obiettivo

Ad annunciare il sopralluogo è il deputato di Forza Italia, Francesco Battistoni. «Come vice presidente di commissione – spiega Battistoni -, sarò presente in prima persona sul posto proprio per verificare lo stato dei lavori anche a seguito delle parziali rassicurazioni ricevute da Aspi, soprattutto in merito al tratto San Benedetto del Tronto-Grottammare, per il quale sembrerebbero in programma delle prime rapide soluzioni sia per la viabilità sia, soprattutto, per la sicurezza nel tratto della galleria Castello di Grottammare, da tempo al centro di tragiche vicende che hanno visto coinvolti troppi automobilisti». Soddisfatto Alessio Pignotti, commissario provinciale di Forza Italia nel Piceno. «Finalmente, dopo anni di sofferenze, la politica si occupa dei problemi reali che attanagliano questo tratto di strada, da troppo tempo protagonista di tragedie sulle cronache nazionali – commenta quest’ultimo -. Un sentito ringraziamento all’onorevole Francesco Battistoni che, grazie al suo fattivo impegno, sta cercando di sensibilizzare a più livelli una problematica primaria come quello dell’autostrada A14».

Presenza bipartisan

Al sopralluogo del prossimo 23 marzo, ovviamente, parteciperanno anche i parlamentari del Piceno. Su tutti, sarà presente l’onorevole Augusto Curti del Partito Democratico. «Come sollecitato mediante interrogazione da me e dalla collega Irene Manzi, facendo seguito agli impegni assunti dall’amministratore delegato di Aspi durante l’audizione in commissione Ambiente alla Camera – conferma Curti, ex sindaco del piccolo borgo piceno di Force -, sono stato indicato tra i delegati della medesima commissione per svolgere, il 23 marzo, un sopralluogo con Autostrade per l’Italia nelle gallerie del tratto di A14 tra Pedaso e Grottammare. Sarò presente anche per sostenere le ragioni degli utenti e del territorio».