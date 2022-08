CANTIANO – Grave scontro nel pomeriggio del 12 agosto a Cantiano. Lo schianto frontale si è consumato lungo la SP3 al Km. 225+600 nel Comune di Cantiano. Oltre alle due auto è rimasto coinvolto nella carambola anche un terzo veicolo.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della squadra di Cagli ed il personale del 118: dopo aver provveduto ad estrarre i feriti questi sono stati trasportati uno con l’eliambulanza presso l’Ospedale di Torrette di Ancona, ed un’altra al Pronto Soccorso di Urbino.



Successivamente i pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dell’area dell’intervento. La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora. Sul posto anche la Polizia Stradale. Nella mattinata del 13 agosto ci sono stati aggiornamenti sulle condizioni del ferito trasferito in codice rosso: il suo quadro sarebbe stazionario e non sarebbe in pericolo di vita.