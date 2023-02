Canili e adozioni, l’appello di Amici animali: «Portate a casa anche i cani più anziani»

OSIMO – Sono tante le difficoltà che i canili devono affrontare. Eppure grazie alla forza e al lavoro dei volontari riescono ad andare avanti. A Osimo il piccolo canile comunale ospita diversi cani e tanti progetti all’attivo. Magic box è il braccio operativo della campagna “Non comprare, adotta” dell’associazione Amici animali, nato a novembre 2014 con un box in affitto al canile di Osimo e triplicato a marzo 2017 in un terreno adiacente, così da poter dare maggiore possibilità di adozione.

La parola alla presidente Pallotta

Manuela Pallotta, presidente di Amici animali odv, ci ha fornito un quadro completo della situazione che sta vivendo il canile affrontando una problematica importante. «È un fenomeno limitato quello degli abbandoni da noi. 15 giorni fa una signora ha trovato cuccioli border collie di cui non si conosce la provenienza. Erano quattro, una cucciola è morta all’arrivo al canile sanitario. Gli altri a poco a poco li stiamo dando in adozione – ci dice -. Le visite purtroppo sono molto rallentate nonostante abbiamo tanti cani nel nostro rifugio, il Magic box. Le richieste sono poche. La gente si sposta di meno già da prima del Covid e oggi il flusso non è ancora ripreso. Riscontriamo poi un altro problema, quello delle persone anziane che prendono in custodia cani. Non è raro che stiano poco bene o vengano ricoverati in rsa e i figli non se ne possono occupare. Ci ritroviamo quindi a fare appelli su appelli anche su Facebook oppure si muovono loro stessi chiedendo al Comune di prenderseli in canile. È una cosa molto triste. Quando una persona raggiunge un’età piuttosto avanzata non dovrebbe prendere cani giovani che hanno comunque un’aspettativa di età di 15 anni e quindi bisogna almeno avere la contezza di sapere se qualcuno potrebbe, al loro posto, prendersene cura. Ne abbiamo tantissime di chiamate di questo tipo. Trovare un’adozione su due piedi non è affatto facile. Si può evitare. Ci sono tanti cani anziani in canile, e soprattutto per lo stile di vita che ha un anziano sono più adatti rispetto a cuccioli. Un cane anziano dà tantissime soddisfazioni a chiunque abbia l’amore di accoglierlo in casa».