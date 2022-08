MARCHE – Priorità alla chiusura delle liste dei candidati alla Camera e Senato. Adesso si lavora pancia a terra per l’organizzazione dei tour dei big nelle provincie marchigiane. Il Movimento 5 Stelle ipotizza la visita di Conte. I vertici di Forza Italia si riuniranno giovedì 25 agosto per stabilire chi presenzierà ai comizi. Briefing serrati anche nel Pd per stabilire chi salirà sui palchi regionali per lanciare la cavalcata elettorale. Dai partiti ancora nessuno si sbilancia sui nomi, ma sembra scontato che per Dem si muova il segretario Enrico Letta. E per Forza Italia potrebbe scendere in campo il coordinatore unico Antonio Tajani.

La carica

A suonare la carica intanto ci pensano Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La leader di Fratelli d’Italia, infatti, è attesa oggi (23 agosto) alle 18 in piazza Roma ad Ancona da do e darà il via al tour elettorale delle Marche. Mentre alle 16 il segretario della Lega farà la sua comparsa all’hotel Excelsior di Pesaro per presentare la squadra di candidati alle politiche del 25 settembre. Il centrodestra, dunque, muove le pedine pesanti puntando al risultato più importante. E con la sponda del governo regionale ci si aspetta un successo di partecipazione.

Rebus nomine in giunta

Intanto si è conclusa la prima delle partite interne per le candidature a Camera e Senato. Non fosse, però, che il governatore Francesco Acquaroli rischierebbe di perdere tre assessori di peso: Guido Castelli (tra le deleghe quella alla ricostruzione post-sisma), Mirco Carloni (vicepresidente e assessore al commercio) e Giorgia Latini (assessore alla cultura e pubblica istruzione). Nomine che, se i tre candidati dovessero fare le valigie per Roma, potrebbero mettere in difficoltà Acquaroli nel compito di rimpiazzarli. Ad ogni modo per Fratelli d’Italia si sta profilando la partita della vita. Infatti nella migliore delle ipotesi potrebbe arrivare a portare a Roma ben 5 parlamentari: oltre a Castelli, Elena Leonardi, Lucia Albano ed Antonio Baldelli. Più Rachele Silvestri, al secondo posto (blindato) nel listino alla Camera in Abruzzo. E se dovesse spuntarla anche Stefano Benvenuti Gostoli nel collegio uninominale di Ancona arriverebbe addirittura a 6. La Lega invece, punta su Carloni, Latini e Riccardo Marchetti.