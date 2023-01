Camerino, i carabinieri in soccorso di un anziano isolato causa neve

VISSO – Solo in casa e impossibilitato a muoversi causa neve, ci pensano i Carabinieri a risolvere la situazione. L’abbondante nevicata che ha colpito i monti Sibillini ha reso estremamente difficili i collegamenti, soprattutto per la popolazione più anziana. I militari dell’Arma hanno impiegato uomini e mezzi per ridurre disagi e criticità, soccorrendo diversi automobilisti in difficoltà e andando casa per casa, in particolare nelle frazioni più complesse da raggiungere, per ascoltare le esigenze degli abitanti.

L’episodio più significativo a nella frazione montana di Fematre, a Visso, dove i carabinieri hanno consegnato il pane a un ottantenne solo in casa, che si è commosso e ha ringraziato per il bel gesto.